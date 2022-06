June 17, 2022 / 11:04 AM IST

హైదరాబాద్‌: అగ్నిపథ్‌కు వ్యతిరేకంగా సికింద్రాబాద్‌ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఆందోళనకారులు బీభత్సం సృష్టించారు. ఆర్మీ రిక్రూట్‌మెంట్‌ను యథాతథంగా నిర్వహించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ఆందోళనకు దిగిన యువత విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారు. రైల్వే స్టేషన్‌లోకి చొచ్చుకెళ్లి పట్టాలపై పార్సిల్‌ సామాన్లు వేసి నిరసన తెలిపారు. ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై ఉన్న దుకాణాల్లో వస్తువులు, ఫర్నీచర్‌ను ధ్వంసం చేశారు.

స్టేషన్‌లో ఆగిఉన్న రైళ్ల అద్దాలు పగులగొట్టారు. పోలీసులపై రాళ్లదాడిచేశారు. పార్సిల్‌ సామానుకు, హైదరాబాద్‌ నుంచి కోల్‌కతా వెళ్లే రైలుకు, ఈస్ట్‌ కోస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు నిప్పుపెట్టారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. రైల్వే స్టేషన్‌లో నార్త్‌, ఈస్ట్‌, వెస్ట్‌ జోన్‌ పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.

#WATCH | Telangana: Stalls vandalised, train set ablaze and its windows broken at Secunderabad railway station by agitators who are protesting against #AgnipathRecruitmentScheme pic.twitter.com/zFNgJ2MEgD

#WATCH | Telangana: Efforts are underway to douse the fire on a train which was set ablaze at Secunderabad railway station by agitators who are protesting against #AgnipathRecruitmentScheme pic.twitter.com/H2zkjKsjqT

— ANI (@ANI) June 17, 2022