December 29, 2023 / 11:54 AM IST

హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌ను మంచుదుప్పటి (Fog) కప్పేసింది. దీంతో ఉష్ణోగ్రతలు (Temperature) పడిపోయాయి. ఉదయం ట్యాంక్‌బండ్‌ పరిసరాల్లో పొగ మంచు కమ్ముకున్నది. సెక్రెటేరియట్‌, బిర్లా మందిర్‌, ట్యాంక్‌బండ్‌పై దట్టంగా మంచు కురిసింది. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు కనిపించకపోవడంతో లైట్లు వేసుకుని ప్రయాణించారు.

కాగా, రాష్ట్రంలో శనివారం కూడా పొగమంచు కమ్ముకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఎక్కువగా ఉమ్మడి హైదరాబాద్‌, ఖమ్మం, నల్లగొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌, మెదక్‌ జిల్లాల్లో మంచు కురుస్తుందని వెల్లడించింది. రాష్ట్రం వైపు తూర్పు, ఆగ్నేయ దిశల నుంచి దిగువ స్థాయిలో గాలులు వీస్తున్నాయని పేర్కొంది. దీంతో ప్రజలు చలితో వణికిపోతున్నారు.

#WATCH | Telangana: A layer of fog covers Hyderabad as temperature dips further.

(Visuals from Tank Bund area, shot at 7:20 am) pic.twitter.com/TuzhiqD9e9

— ANI (@ANI) December 29, 2023