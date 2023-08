August 25, 2023 / 09:13 PM IST

Yuvraj Singh : భారత మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌, సిక్సర్ల వీరుడు యువరాజ్‌ సింగ్(Yuvraj Singh) రెండోసారి తండ్రి అయ్యాడు. అత‌డి భార్య హజల్‌ కీచ్‌(Hazel Keech) ఇటీవలే పండంటి పాపకు జన్మనిచ్చింది. దాంతో, యూవీ ప‌ట్ట‌లేనంత సంబురంలో ఉన్నాడు. ఈ జంటకు 2022 జనవరిలో బాబు (Orian) పుట్టాడు. ఇప్పుడు పాప జన్మించింది. దీంతో తమ కుటుంబం పరిపూర్ణమైందని యువీ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించాడు. హజల్‌ కీచ్‌ బాబును చూసుకుంటుండగా.. చిన్నారి పాపాయిని ఎత్తుకున్న యువీ ఆ ఫొటోను ట్విట్టర్‌లో పంచుకున్నాడు.

‘నిద్రలేని రాత్రులు ఎదురవుతున్నా.. ఈ ఆనందం వెల‌కట్టలేనిది. ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మా కూటుంబంలోకి చిట్టి తల్లి ‘ఔరా’(Oura)ని ఆహ్వానించాం. తన రాకతో కుటుంబం పరిపూర్ణమైంది’ అని యువీ రాసుకొచ్చాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు మిగిల్చిన తానిప్పుడు అలాంటి పరిస్థితే ఎదుర్కొంటున్నానని వెల్లడించాడు.

Sleepless nights have become a lot more joyful as we welcome our little princess Aura and complete our family ❤️ @hazelkeech pic.twitter.com/wHxsJuNujY

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 25, 2023