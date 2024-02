February 26, 2024 / 04:04 PM IST

Team India : ఇంగ్లండ్‌పై టెస్టు సిరీస్ నెగ్గిన భార‌త్(Team India) సొంత‌గ‌డ్డ‌పై తామెంత ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మో మ‌రోసారి చాటి చెప్పింది. కుర్రాళ్ల‌తో కూడిన జ‌ట్టును రోహిత్ శ‌ర్మ(Rohit Sharma) అద్భుతంగా న‌డిపించ‌గా.. రాంచీలో టీమిండియా సిరీస్‌ను ఛేజిక్కించుకుంది. అనుభ‌వ‌జ్ఞులైన విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), ఛ‌తేశ్వ‌ర్ పూజారా(Chateshwar Pujara), అజింక్యా ర‌హానే, కేఎల్ రాహుల్, మ‌హ్మ‌ద్ ష‌మీలు లేకుండానే భార‌త జ‌ట్టు అద్భుతం చేసింది. కుర్రాళ్లు అత్యుత్త‌మంగా రాణించ‌డంతో రోహిత్ సేన‌ ఇంగ్లండ్‌కు మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించింది.

ఆల్‌రౌండ్ షోతో ర‌ఫ్ఫాడించి.. మ‌రో మ్యాచ్ ఉండ‌గానే సిరీస్‌ను ప‌ట్టేసి స్వ‌దేశంలో వ‌రుస‌గా 17వ సిరీస్‌తో టీమిండియా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ సిరీస్ విజ‌యం టీమిండియాకు ఎంతో ప్ర‌త్యేక‌మ‌నే చెప్పాలి. ఎందుకంటే.. వ్య‌క్తిగ‌త కార‌ణాల‌తో ర‌న్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ సిరీస్ మొత్తానికి దూర‌మ‌య్యాడు. ఐదో స్థానంలో ఇర‌గ‌దీసే కేఎల్ రాహుల్(KL Rahul) గాయంతో తొలి మూడు మూడు టెస్టులు ఆడ‌నే లేదు. ఉప్ప‌ల్ టెస్టులో గాయంతో జ‌డేజా వైజాగ్ మ్యాచ్‌లో బ‌రిలోకి దిగ‌లేదు.

ఇక బౌలింగ్ యూనిట్‌లో బుమ్రా లేకున్నా అరంగేట్ర పేస‌ర్ ఆకాశ్ దీప్(Akash Deep) మూడు వికెట్ల‌తో ఇంగ్లండ్ టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చాడు. ఆ త‌ర్వాత అశ్విన్ తిప్పేయ‌గా.. కుల్దీప్ యాద‌వ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్‌గా అవ‌తార‌మెత్తాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 28 ప‌రుగుల‌తో రాణించిన అత‌డు.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 4 వికెట్ల‌తో విజృంభించాడు.

