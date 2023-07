July 14, 2023 / 12:22 PM IST

డోమినిక్‌: వెస్టిండీస్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టు రెండో రోజు య‌శ‌స్వి జైస్వాల్(Yashaswi Jaiswal) సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. అరంగేట్రం టెస్టులోనే అత‌ను ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించాడు. ఆట ముగిసే స‌మ‌యానికి ఇండియా రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 312 ర‌న్స్ చేసింది. య‌శ‌స్వి జైస్వాల్ 143, కోహ్లీ 36 ర‌న్స్‌తో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇప్ప‌టికే ఇండియా 162 ప‌రుగుల ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ఇటీవ‌ల ముగిసిన ఐపీఎల్ సూప‌ర్ స్ట్రోక్ ప్లేతో ఆక‌ట్టుకున్న య‌శ‌స్వి.. ఇప్పుడు విండీస్ టూర్‌లోనూ ఆ జోరును కొన‌సాగించాడు.

A special Debut ✨

A special century 💯

A special reception in the dressing room 🤗

A special mention by Yashasvi Jaiswal 👌🏻

A special pat on the back at the end of it all 👏🏻#TeamIndia | #WIvIND | @ybj_19 pic.twitter.com/yMzLYaJUvR

