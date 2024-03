Yashasvi Jasiwal Nominated For Player Of The Month Award

Yashasvi Jasiwal | ఐసీసీ అవార్డు రేసులో య‌శ‌స్వీ.. ప‌సికూన నుంచి ఆ ఇద్ద‌రూ

Yashasvi Jasiwal : సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో రికార్డలు బ‌ద్ధ‌లు కొడుతున్న‌ భార‌త స్టార్ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్ (Yashasvi Jasiwal) ఐసీసీ అవార్డు రేసులో నిలిచాడు. మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ప‌సికూన యూఏఈ జ‌ట్టు నుంచి ఇషా ఒజా(Esha Oza), కవిశ ఎగొడాగెలు...

March 4, 2024 / 02:50 PM IST

Yashasvi Jasiwal : సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో రికార్డలు బ‌ద్ధ‌లు కొడుతున్న‌ భార‌త స్టార్ ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్ (Yashasvi Jasiwal) ఐసీసీ అవార్డు రేసులో నిలిచాడు. ఇంగ్లండ్‌(England)తో జ‌రుగుతున్న ఐదు టెస్టుల సిరీస్ రెండు డబుల్ సెంచ‌రీలు బాదిన య‌శ‌స్వీ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవార్డుకు పోటీప‌డుతున్నాడు. ఫిబ్ర‌వ‌రి నెల‌కు గానూ ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు నామినేట్ అయ్యాడు.

ద‌క్షిణాఫ్రికాపై మూడు సెంచ‌రీల‌తో రికార్డు నెల‌కొల్పిన కేన్ విలియ‌మ్స‌న్.. శ్రీ‌లంక డ‌బుల్ సెంచ‌రీ హీరో ప‌థుమ్ నిస్సంక(Pathum Nissanka) కూడా రేసులో ఉన్నారు. మ‌రోవైపు మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ప‌సికూన యూఏఈ జ‌ట్టు నుంచి ఇషా ఒజా(Esha Oza), కవిశ ఎగొడాగెలు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవార్డుకు నామినేట్ అయ్యారు. ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రిగిన ఏకైక టెస్టులో డబుల్ సెంచ‌రీ బాదిన అనాబెల్ స‌థ‌ర్‌లాండ్ మూడో పోటీదారుగా నామినేట్ అయింది.

య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్

నిరుడు వెస్టిండీస్ ప‌ర్య‌ట‌న‌తో టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేసిన య‌శ‌స్వీ అద‌రగొడుతున్నాడు. భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న య‌శ‌స్వీ ఇంగ్లండ్‌పై వరుస‌గా విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం, రాజ్‌కోట్ టెస్టుల్లో డబుల్ సెంచ‌రీలు బాదాడు. అంతేకాదు ఒకే సిరీస్‌లో అత్యధిక ప‌రుగులు చేసిన బ్యాట‌ర్‌గా య‌శ‌స్వీ రికార్డు సృష్టించాడు.

Kane Williamson became the fastest to 32 Test centuries after scoring a match-winning ton in the second #NZvSA match 👏 ✍: https://t.co/TYbFNJXUGD pic.twitter.com/9fWEAwy5nZ — ICC (@ICC) February 17, 2024

మ‌రోవైపు కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ స్వదేశంలో ద‌క్షిణాఫ్రికాపై చిరస్మ‌ర‌ణీయ టెస్ట్ సిరీస్ విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. వ‌రుస‌గా మూడంకెల స్కోర్ చేసి.. 32 శ‌త‌కాల‌తో అగ్ర‌స్థానంలో ఉన్న‌ స్టీవ్ స్మిత్‌ రికార్డు స‌మం చేశాడు. మూడో నామినేష‌న్ ద‌క్కించుకున్న‌ ప‌థుమ్ నిస్సంక కెరీర్‌లో తొలి డ‌బుల్ సెంచ‌రీ సాధించాడు.

A maiden double hundred from Annabel Sutherland has furthered Australia’s advantage in Perth 🤩#AUSvSA 📝: https://t.co/Jq7PUVOM5x pic.twitter.com/io6BJPsy21 — ICC (@ICC) February 16, 2024

ఐసీసీ ఉమెన్స్ అసోసియేట్ క్రికెట‌ర్ 2022గా ఎంపికైన ఇషా ఒమ‌న్‌తో జ‌రిగిన‌ టీ20 సిరీస్‌లో దంచికొట్టింది. రెండో మ్యాచ్‌లో 69 బంతుల్లోనే 114 ప‌రుగుల‌తో నాటౌట్‌గా నిల‌చి.. ఈ ఫార్మాట్‌లో మూడో సెంచ‌రీ న‌మోదు చేసింది. ఆ త‌ర్వాత మ‌లేషియాపై కూడా అద‌ర‌గొట్టింది.

Superstar from 🇦🇺

Sensational duo of 🇦🇪 Presenting the nominees for the ICC Women’s Player of the Month for February 2024. — ICC (@ICC) March 4, 2024

ఇవి కూడా చ‌ద‌వండి

Read Today's Latest Sports Telugu News