February 2, 2024 / 01:32 PM IST

IND vs ENG 2nd Test : విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం టెస్టులో ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(104 నాటౌట్ :156 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, సిక్స‌ర్ల‌తో) శ‌త‌కంతో గ‌ర్జించాడు. తొలి టెస్టులో కొద్దిలో సెంచ‌రీ చేజార్చుకున్న ఈ విధ్వంస‌క ప్లేయ‌ర్ వైజాగ్‌లో మూడంకెల స్కోర్ కొట్టేశాడు. లంచ్ త‌ర్వాత ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుపడిన య‌శ‌స్వీ… స్పిన్న‌ర్ టామ్ హ‌ర్ట్లే బౌలింగ్‌లో సిక్స‌ర్‌తో శ‌త‌కం బాదాడు.

దాంతో, టెస్టు ఫార్మాట్‌లో రెండో సెంచ‌రీ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై తొలి టెస్టు శ‌త‌కం ఇదే కావ‌డం విశేషం. య‌శ‌స్వీ జోరుతో భార‌త్ భారీ స్కోర్ దిశ‌గా ప‌య‌నిస్తోంది.

That moment when @ybj_19 got to his second Test 💯

Watch 👇👇#INDvENG @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Er7QFxmu4s

— BCCI (@BCCI) February 2, 2024