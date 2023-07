July 14, 2023 / 04:56 PM IST

Mens Emerging Asia Cup : ఏసీసీ పురుషుల‌ ఎమ‌ర్జింగ్ టీమ్స్ ఆసియా క‌ప్‌(Mens Emerging Asia Cup)ను భార‌త ఏ జ‌ట్టు ఘ‌నంగా ఆరంభించింది. యునైటెడ్ అర‌బ్ ఎమిరేట్స్ ఏ జ‌ట్టుపై 8 వికెట్ల తేడాతో భారీ విజ‌యం సాధించింది. కెప్టెన్ య‌శ్ ధుల్(108 నాటౌట్ : 84 బంతుల్లో 20 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్) సంచ‌ల‌న బ్యాటింగ్‌తో జ‌ట్ట‌ను గెలిపించాడు. అత‌డికి నికిన్ జోస్‌(41 నాటౌట్) స‌హ‌కారం అందించాడు. దాంతో, 175 ప‌రుగుల స్వ‌ల్ప‌ లక్ష్యాన్ని టీమిండియా 26.3 ఓవ‌ర్ల‌లోనే ఛేదించింది.

శ్రీ‌లంకలోని సింహ‌లీస్ స్పోర్ట్స్ క్ల‌బ్‌(Sinhalese Sports Club)లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యూఏఈ జ‌ట్టు 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 175 ర‌న్స్ కొట్టింది. భార‌త పేస‌ర్ హ‌ర్షిత్ రానా నాలుగు వికెట్ల‌తో చెల‌రేగ‌డంతో యూఏఈ ప్ర‌ధాన బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేశారు. క‌ష్టాల్లో ప‌డిన జ‌ట్టును కెప్టెన్ వ‌ల్త‌ప చిందంబ‌రం 46 ప‌రుగుల‌తో ఆదుకున్నాడు.

