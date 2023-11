Rohit Sharma: మరో వరల్డ్ కప్ ఓటమి.. రోహిత్ వైదొలుగుతాడా..?

November 20, 2023 / 04:17 PM IST

Rohit Sharma: పుష్కరకాలం తర్వాత స్వదేశంలో జరిగిన వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో గెలిచి మూడోసారి ట్రోఫీని ముద్దాడాలన్న భారత కలలు కల్లలయ్యాయి. అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా భారత్‌ – ఆసీస్‌ మధ్య ముగిసిన మ్యాచ్‌లో భారత్‌ అన్ని రంగాలలో విఫలమై దారుణ ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. ఈ ఓటమి కంటే భారత అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్న మరో అంశం భారత సారథి రోహిత్‌ శర్మ గురించే.. 36 ఏండ్ల రోహిత్‌ వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత ఈ ఫార్మాట్‌కు గుడ్‌ బై చెబుతాడని చాలారోజులుగా గుసగుసలు వినిపిస్తున్న తరుణంలో ఫైనల్‌ ఓటమి తర్వాత హిట్‌మ్యాన్‌ సారథ్య బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటాడా..? అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

టీ20లలో అయితే కష్టమే..

రోహిత్‌ వయసు ప్రస్తుతం 36 ఏండ్లు. వచ్చే వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ (2027) లో ఆడాలంటే అప్పటికీ అతడి వయసు 40 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అప్పటిదాకా రోహిత్‌ ఆడటం అతిశయోక్తే అవుతుంది. గతేడాది టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత భారత జట్టు రోహిత్‌, విరాట్‌లకు అనధికారిక రిటైర్మెంట్‌ ఇచ్చింది. 2022 నుంచి ఈ ఇద్దరూ ఒక్కటంటే ఒక్క అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌ కూడా ఆడలేదు. వీరిని 2024లో జరుగబోయే పొట్టి ప్రపంచకప్‌లో ఆడిస్తారనుకోవడం అతిశయోక్తే. అదీగాక ఈ ఫార్మాట్‌లో భారత్‌.. ఏడాదికాలంగా హార్ధిక్‌ పాండ్యాకు పగ్గాలు అప్పగించి కొత్త కుర్రాళ్లను రాటుదేల్చే పనిలో ఉంది. అయితే రోహిత్‌కు 2025 వరకూ ఆడగలిగితే మరో ఐసీసీ ట్రోఫీ అందుబాటులో ఉంది.

Rohit Sharma led from front, with bat, played aggressive brand including in knock-outs, he had 2 great World Cups in 2019 & 2023.

– Still the trophy is far away for the great man. pic.twitter.com/BcFN1067E8

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 19, 2023