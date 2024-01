January 28, 2024 / 03:42 PM IST

Shamar Joesph : ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో ఇప్పుడు ష‌మ‌ర్ జోసెఫ్(Shamar Joeshph) పేరు మార్మోగిపోతోంది. టెస్టు క్రికెట్ బ‌తికి ఉన్నంత‌కాలం ఈ విండీస్ కుర్ర పేస‌ర్ పేరు వినిపించ‌నుంది. ఇంట‌ర్నెట్ సౌక‌ర్యం కూడా లేని ప్రాంతం నుంచి వ‌చ్చిన ష‌మ‌ర్ ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌ను షేక్ చేస్తున్నాడు. అవును.. అరంగేట్రం టెస్టు సిరీస్‌లోనే ఈ పేస‌ర్ చ‌రిత్ర‌లో నిలిచిపోయే ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. ఫ‌స్ట్ క్లాస్ క్రికెట్(First Class Cricket) అనుభవం ఏడాది కూడా లేని అత‌డు.. ఆస్ట్రేలియా కంచుకోట‌ గ‌బ్బా(Gabba)లో జ‌రిగిన పింక్ బాల్ టెస్టులో ఓట‌మి అంచులో ఉన్న జ‌ట్టును ఒంటిచేత్తోగెలిపించాడు.

కాలి బొట‌న‌ వేలి గాయం బాధిస్తున్నా లెక్క‌చేయ‌ని అత‌డి సంక‌ల్పం ముందు కంగారూ స్టార్ బ్యాట‌ర్లు సైతం నిల‌వ‌లేక‌పోయారు. రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కలిపి 8 వికెట్లు తీసిన ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’, ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డులు ఎగ‌రేసుకుపోయాడు. త‌న సంచ‌ల‌న‌ బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో దిగ్గ‌జాలను ఫిదా చేసిన ష‌మ‌ర్ జీవితంలో ఎన్నో క‌ష్టాలు, క‌న్నీళ్లు ఉన్నాయనే విష‌యం చాలా కొంద‌రికే తెలియ‌దు.

◾ Just 24 years old ◾ Playing his first Test series ◾ Has Smith’s wicket with his first ball ◾ Takes a five-for in Adelaide ◾ Never bowled with a pink ball ◾ Takes a 7-for in Brisbane and is the POTM ◾ Wins WI their first Test in AUS since 1997 ◾ Wins the Player of the… pic.twitter.com/V1E9xkvdQD



గ‌యానాలోని మారుమూల ప్రాంతమైన బ‌ర‌క‌రా(Baracara)లో పుట్టిన ష‌మ‌ర్ బాల్యమంతా పేద‌రింక‌లో గ‌డిచింది. 400 మంది మాత్ర‌మే ఉండే ఆ ఊరికి వెళ్లాలంటే రెండు గంట‌లు ప‌డ‌వ ప్ర‌యాణం చేయాల్సిందే. పైగా ఇంట‌ర్నెట్ సౌక‌ర్యం కూడా లేదు. ఏడాది క్రితం వ‌ర‌కూ ష‌మ‌ర్ అస‌లు ఫ‌స్ట్ క్లాస్ క్రికెట‌ర్ కూడా కాదు. అలాంటిది అతడు ఇప్పుడు వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 జట్టుకు ముచ్చెమ‌ట‌లు పట్టించాడు. ష‌మ‌ర్ బాల్యం, అత‌డు ఎలా బౌల‌ర్‌గా మారాడు? అనేది క‌జిన్ ఒర్లాండో టాన‌ర్(Orlando Taner) మాట‌ల్లో..

Worked as a security guard, comes a from a place in Guyana which didn’t have internet till 2018



‘మేము ఉండేది మారుమూల ప్రాంతం కావ‌డంతో మాకు టేప్డ్ బంతులు దొరికేవి కావు. అందుక‌నే బంతిలా గుండ్రంగా కనిపించే పండ్లు, ఇత‌ర వ‌స్తువుల‌తో మేము బౌలింగ్ సాధ‌న చేసేవాళ్లం. కొన్నిసార్లు ప్లాసిక్ట్ బాటిళ్లను క‌రిగించి బంతిలా వాడేవాళ్లం. మేమంతా ష‌మ‌ర్ ఇంటి ముందు క్రికెట్ ఆడేవాళ్లం. చుట్టూ నీళ్లు, అడ‌విని త‌ల‌పించే చెట్లు ఉన్న ఆ ప్రాంతం గ‌నుకు మేమంతా మా ఆట‌ను జంగిల్ లాండ్ క్రికెట్ అని పిలిచేవాళ్లం. మేము క్రిస్టియ‌న్లం. అందుక‌ని ప్ర‌తి శ‌ని, ఆదివారం చ‌ర్చికి సంబంధించిన ప‌నులు చేసేవాళ్లం. ష‌మ‌ర్‌కు ఆట‌పై ఇష్ట‌మున్న‌ప్ప‌టికీ అతడి అమ్మానాన్న బ‌య‌ట‌కు పంపేవాళ్లు కాదు. దాంతో అత‌డు జూనియ‌ర్ స్థాయిలో క్రికెట్ ఆడలేక‌పోయాడు’ అని టాన‌ర్ చెప్పాడు.

Shamar Joesph, Tucker Park Cricket Club, orlando taner, australia,

ప‌దేండ్ల క్రితం వెస్టిండీస్ వ‌న్డే క్రికెట‌ర్ రోస్ట‌న్ క్రాండ‌న్‌తో క‌లిసి డామినో వంటుల్ బ‌రాక‌రాకు వ‌చ్చాడు. అప్పుడు ఆయ‌న ష‌మ‌ర్‌ను చూసి మంచి బౌల‌ర్ అవుతాడ‌ని ఊహించాడు. 2021లో అత‌డి ప్రోత్సాహంతో ష‌మ‌ర్ సెక్యూరిటీ ఆఫీస‌ర్ ఉద్యోగం మానేశాడు. కొన్నిరోజులు ష‌మ‌ర్‌, టాన‌ర్ ఇద్ద‌రూ న్యూ అమ్‌స్ట‌ర్‌డామ్‌లోని ట‌క్క‌ర్ పార్క్ క్రికెట్ క్ల‌బ్‌(Tucker Park Cricket Club)లో శిక్ష‌ణ పొందారు. అనంత‌రం ముస్లిం యూత్ ఆర్గ‌నైజేష‌న్‌(MYOSC) స్పోర్ట్స్ క్ల‌బ్‌తో ఆడిన తొలి ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లోనే ష‌మ‌ర్ వేగంగా విసిరిన బంతిని ప‌ట్ట‌కునే క్ర‌మంలో వికెట్ కీప‌ర్ చేయి విరిగిపోయింది. ప‌దునైన పేస్‌తో బ్యాట‌ర్ల‌ను వ‌ణికించిన ష‌మ‌ర్ జాతీయ సెలెక్ట‌ర్ల దృష్టిలో ప‌డ్డాడు.

SHAMAR! Two Tests. Two five-fors. Too good 🔥 https://t.co/YMnxbxJiRm | #AUSvWI pic.twitter.com/PFMEJOJWZM

ఆస్ట్రేలియాతో రెండు టెస్టుల సిరీస్‌కు ఎంపికైన ష‌మ‌ర్ తొలి బంతికే స్టీవ్ స్మిత్ వికెట్ తీసి ఔరా అనిపించాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో ఆరు వికెట్ల‌తో చెల‌రేగిన ఈ పేస‌ర్.. గ‌బ్బాలో నిప్పులు చెరిగాడు. విండీస్ దిగ్గ‌జం అంబ్రోస్ త‌ర్వాత ఆస్ట్రేలియా గ‌డ్డ‌పై నాలుగో ఇన్నింగ్స్‌లో నాలుగు కంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన బౌల‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు.

The moment Shamar Joseph sealed a stunning victory at the Gabba! pic.twitter.com/G9XDaopn8z

రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మిచెల్ స్టార్క్ యార్క‌ర్ కాలి బొట‌న వేలికి త‌గ‌ల‌డంతో ష‌మ‌ర్ నొప్పితో విల‌విల‌లాడాడు. రిటైర్డ్ హ‌ర్ట్‌గా మైదానం వీడిన ఈ 24 ఏండ్ల‌ పేస‌ర్ ఏడు వికెట్లతో క‌మిన్స్ సేన ప‌త‌నాన్ని శాసించాడు. ఒకే ఓవ‌ర్లో డేంజ‌ర‌స్ కామెరూన్ గ్రీన్(42), ట్రావిస్ హెడ్‌(0)ను బౌల్డ్ చేసి మ‌లుపు తిప్పాడు.

Hobbled off last night from a Starc toe-crusher. Returns to take seven wickets in a famous win.

Shamar Joseph writes his name in history 🌟 pic.twitter.com/4yccFKIJKN

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 28, 2024