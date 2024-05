May 9, 2024 / 06:20 PM IST

Andre Russell : ఐపీఎల్‌లో సిక్స‌ర్ల వీరుడిగా పేరొందిన ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(Andre Russell) కొత్త అవ‌తార‌మెత్తాడు ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో దంచికొడుతున్న కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(Kolkata Knight Riders) ఆల్‌రౌండ‌ర్ తాజాగా బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. గాయ‌కుడు, న‌టుడిగా ర‌స్సెల్ ఓ ఆల్బ‌మ్‌లో న‌టించాడు.

‘చిన్నారి పెండ్లి కూతురు’, ‘ఉయ్యాల జంపాల’ ఫేమ్ అవికా గోర్‌(Avika Gore)తో ర‌స్సెల్ న‌టించిన ఈ పాట టీజ‌ర్ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ‌ వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ వీడియో చూసిన‌వాళ్లంతా వావ్ ర‌స్సెల్ నీలో ఈ టాలెంట్ కూడా ఉందా అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Russell making his debut in Bollywood as singer and also featuring in the song 🔥

Bro took the tag of Allrounder seriously 👹👊🏻 pic.twitter.com/lS33KkgIbq

— Aditya. (@Hurricanrana_27) May 7, 2024