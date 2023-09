September 15, 2023 / 12:51 PM IST

MS Dhoni | టీమ్‌ ఇండియా (Team India) మాజీ క్రికెటర్‌, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ (CSK) జట్టు కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోనీ (MS Dhoni) మరోసారి అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్నాడు. తన సొంతూరు రాంచీ (Ranchi)లో ఓ యువ క్రికెటర్‌కు తన బైక్‌పై లిఫ్ట్‌ (Lift) ఇచ్చాడు. ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌ పూర్తైన తర్వాత తన యమహా RD350 (Yamaha RD350) బైక్‌పై యువ క్రికెటర్‌ (young cricketer)ను ఎక్కించుకుని రాంచీ రోడ్లపై వెళ్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ధోనీని మెచ్చుకుంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

42ఏళ్ల ఈ మిస్టర్‌ కూల్‌ ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్‌ లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఆ లీగ్ తప్ప మిగతా ఏడాదంతా ధోనీ క్రికెట్‌కు దూరంగానే ఉంటున్నాడు. అయినప్పటికీ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటాడు. ధోనీకి కార్లు, బైక్స్‌ అంటే మహా పిచ్చి. సమయం దొరికనప్పుడల్లా రాంచీ వీధుల్లో కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి సరదాగా రైడ్‌కు వెళ్తుంటాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంటాయి. వాటిని చూసి అభిమానులు తెగ మురిసిపోతుంటారు.

Nothing to see here. Just #MSDhoni living his best semi retired life and a very lucky young cricketer who got a lift on his #YAMAHA RD350. 🏍️ #Jharkhand #Dhoni #msd #mahi #ranchi pic.twitter.com/EipYkBptsU

— Jharkhand Jatra (@JharkhandJatraa) September 15, 2023