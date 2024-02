February 7, 2024 / 11:48 AM IST

Ricky Ponting : అమెరికా టీ20లీగ్ రెండో సీజ‌న్‌కు ముందు వాషింగ్ట‌న్ ఫ్రీడ‌మ్(Washington Freedom) జ‌ట్టు కొత్త హెడ్‌కోచ్‌ను నియ‌మించింది. ఊహించిన‌ట్టుగానే ఆస్ట్రేలియా దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడు రికీ పాంటింగ్ (Ricky Ponting)కు కోచింగ్ బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గించింది. దాంతో, ఈ లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ గ్రెగ్ షిప్పెర్డ్ (Greg Shepperd) స్థానాన్ని భ‌ర్తీ చేయ‌నున్నాడు. ‘కోచ్‌గా పాంటింగ్ నియామ‌కం అమెరికా క్రికెట్‌లో ఇదొక గొప్ప అడుగు’ అంటూ మంగ‌ళ‌వారం వాషింగ్ట‌న్ ఫ్రీడ‌మ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఒక‌ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేసింది.

‘వాషింగ్ట‌న్ ఫ్రీడ‌మ్ జ‌ట్టు హెడ్‌కోచ్‌గా ఎంపికైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అమెరికాలో క్రికెట్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. వాషింగ్ట‌న్ ఫ్రాంజైజీతో క‌లిసి ప‌నిచేసేందుకు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నా’ అని పాంటింగ్ వెల్ల‌డించాడు. ప్ర‌స్తుతం ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ (Delhi Capitals) కోచ్‌గా ఉన్న పాంటింగ్ వాషింగ్ట‌న్ జ‌ట్టుకు సేవ‌లందించ‌నున్నాడు.

