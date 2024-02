February 7, 2024 / 11:18 AM IST

NZ vs RSA 1st Test : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రిగిన తొలి టెస్టులో న్యూజిలాండ్(Newzealand) సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. 281 ప‌రుగుల తేడాతో భారీ విజ‌యం సాధించింది. సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో స‌ఫారీల‌పై కివీస్‌కు ఇదే పెద్ద విజ‌యం కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం. 1994లో జొహ‌న్నెస్‌బ‌ర్గ్‌లో జ‌రిగిన టెస్టులో కివీస్ 137 ప‌రుగుల తేడాతో ద‌క్షిణాఫ్రికాను ఓడించింది. 528 ప‌రుగుల భారీ ఛేద‌న‌లో ఆల్‌రౌండ‌ర్ కైలీ జేమీస‌న్ నాలుగు వికెట్లు తీసి ద‌క్షిణాఫ్రికాను ఓటమి అంచుల్లోకి నెట్టాడు.

ద‌క్షిణాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్‌లో డేవిడ్ బెడింగ‌న్‌(87) ఒక్క‌డే హాఫ్ సెంచ‌రీతో పోరాడినా జ‌ట్టును గెలిపించ‌లేక‌పోయాడు. శాంట్న‌ర్ చివ‌రి వికెట్ తీయ‌డంతో 247 ప‌రుగుల వ‌ద్ద‌ స‌ఫారీ జ‌ట్టు ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. డబుల్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన యువ ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(240)కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు ద‌క్కింది. ఈ విజ‌యంతో కివీస్ రెండు టెస్టుల సిరీస్‌లో 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

New Zealand go 1-0 after a huge win against South Africa’s second-string side

The visitors had a few moments from individuals but they’ll need to take it up a notch come the second Test

👉 https://t.co/xugsbQLrIp | #NZvSA pic.twitter.com/doDlJm7jeR

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 7, 2024