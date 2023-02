Virat Kohli | ఫోన్‌ పోయిందంటూ కోహ్లీ ట్వీట్‌.. అదిరిపోయే బదులిచ్చిన జొమాటో..!

February 7, 2023 / 03:53 PM IST

Virat Kohli | టీం ఇండియా మాజీ కెప్టెన్‌, స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ తన కొత్త ఫోన్‌ పోగొట్టుకున్నాడట. ఈ విషయాన్ని కోహ్లీ స్వయంగా ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. ‘కొత్త ఫోన్‌ను కనీసం అన్‌బాక్స్ కూడా చేయకుండానే పోగొట్టుకోవడం కంటే బాధాకరమైన విషయం మరొకటి ఉండదు. మీరు ఎవరైనా ఆ ఫోన్‌ను చూశారా..?’ అంటూ కోహ్లీ ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కోహ్లీ ఫోన్‌ పోగొట్టుకున్నందుకు కొందరు చింతిస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ఇదే సందర్భంలో గతంలో ఫోన్‌ పోగొట్టుకున్న వారు తమ అనుభవాలను పంచుకుంటున్నారు. ‘ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు’ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరికొందరేమో ఇది ప్రమోషన్స్‌లో భాగమని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ ఫుడ్‌ డెలివరీ సంస్థ జొమాటో కోహ్లీకి అదిరిపోయే బదులిచ్చింది. ‘బాబీ ఫోన్‌ (అనుష్కవర్మను ఉద్దేశిస్తూ) నుంచి ఐస్‌క్రీం ఆర్డర్‌ చేయడానికి సంకోచించకండి..’ అంటూ సరదాగా కామెంట్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్స్‌ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Nothing beats the sad feeling of losing your new phone without even unboxing it ☹️ Has anyone seen it?

— Virat Kohli (@imVkohli) February 7, 2023