November 6, 2023 / 01:38 PM IST

న్యూఢిల్లీ: విరాట్ కోహ్లీనే ప్ర‌పంచంలో అత్యుత్త‌మ బ్యాట‌ర్ అని ఆస్ట్రేలియా మాజీ బ్యాట‌ర్ రికీ పాంటింగ్(Ricky Ponting) మ‌రోసారి స్ప‌ష్టం చేశారు. త‌న ఓవ‌రాల్ రికార్డును ప‌రిశీలిస్తే అదే స్ప‌ష్టం అవుతుంద‌న్నారు. లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ వ‌న్డేల్లో సాధించిన 49 సెంచ‌రీల రికార్డును విరాట్ కోహ్లీ స‌మం చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో మ‌రోసారి రికీ పాంటింగ్ రియాక్ట్ అయ్యారు. కోహ్లీ అత్యుత్త‌మ బ్యాట‌ర్ అన్న విష‌యం తేల్చేందుకు అత‌ను స‌చిన్ రికార్డును బ్రేక్ చేయాల్సిన అవ‌స‌రం ఏమీ లేద‌ని పాంటింగ్ అన్నారు.

Ricky Ponting thinks we haven’t seen the best of Virat Kohli at #CWC23 yet 😲

Details ⬇ https://t.co/7lqoSR6T1x

— ICC (@ICC) November 6, 2023