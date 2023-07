July 10, 2023 / 11:20 AM IST

Virat Kohli | విరాట్‌ కోహ్లీ ఫిట్‌నెస్‌కి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తాడన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. నిరంతరం కష్టపడుతూ తన శరీరాన్ని దృఢంగా ఉంచుకుంటాడు. ఫిట్‌నెస్‌లో భారత క్రికెట్‌ జట్టు (Indian Cricket Team) సభ్యులందరూ విరాట్‌ను స్ఫూర్తి (Inspiration) గా తీసుకుంటారు. వ్యాయామం, డైట్‌కు అంతలా ప్రాధాన్యమిస్తాడు ఈ స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌. తాజాగా కోహ్లీ జిమ్‌లో తన ‘లెగ్ డే(Leg Day)’ గురించి సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టాడు. “ప్రతిరోజూ లెగ్ డే అవ్వాలి. 8 ఏండ్ల నుంచి నేను ఇదే చేస్తున్నానంటూ” ట్విట్ట‌ర్‌లో ఫొటోలను పంచుకున్నాడు. ఈ ఫొటోల‌లో కోహ్లీ తన కాళ్లకు ఎక్సర్‌సైజులు చేస్తుండ‌గా. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇది చూసిన నెటిజన్లు విరాట్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఫిట్‌నెస్‌పై అతనికున్న శ్రద్ధకు ఫిదా అవుతున్నారు.

విరాట్ ప్రస్తుతం వెస్టిండీస్‌తో రెండు టెస్టుల సిరీస్ కోసం రెడీ అవుతున్నాడు. భారత్‌ (India), వెస్టిండీస్‌ (West Indies) జట్ల మధ్య రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌ (Test Series) ఈ నెల 12 నుంచి ప్రారంభంకానుండ‌గా.. సిరీస్‌ కోసం బీసీసీఐ (BCCI) ఇప్పటికే భారత జట్టును ప్రకటించింది. తాజాగా వెస్టిండీస్‌ కూడా 13 మందితో కూడిన తమ టీమ్‌ను ఎంపిక చేసింది.

Everyday should be a leg day 🦵. 8 years and counting. 🙌 pic.twitter.com/MgQK7LZHzI

— Virat Kohli (@imVkohli) July 8, 2023