Virat Kohli | గోల్డ్ మెడల్ అందుకున్న కోహ్లీ.. ఎందుకంటే..?!

October 9, 2023 / 10:40 PM IST

Virat Kohli | ఆదివారం చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేఎల్ రాహుల్‌తో కలిసి నిలకడైన బ్యాటింగ్‌తో జట్టును గెలిపించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించాడు విరాట్ కోహ్లీ. ఆస్ట్రేలియా విధించిన 200 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేధించడంలో రోహిత్, ఇషాన్ కిషాన్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ వెంటవెంటనే డకౌట్ అయి భారత్ పీకల్లోతు కష్టాల్లో చిక్కుకుంది. ఈ దశలో రాహుల్ తో కలిసి నెమ్మదిగా బ్యాటింగ్ చేసి 85 పరుగుల వద్ద ఔటయిన కోహ్లీ.. అంతకు ముందు ఫీల్డింగ్ లోనూ అదరగొట్టాడు.

బుమ్రా బౌలింగ్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్ (0) ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను స్లిప్ లో ఉన్న కోహ్లీ మెరుపు వేగంతో డైవ్ కొట్టి మరీ అందుకున్నందుకు బెస్ట్ ఫీల్డర్‌గా ఎంపికయ్యాడు. ఇందుకు టీం ఇండియా ఫీల్డింగ్ కోచ్ దిలీప్.. కోహ్లీకి గోల్డ్ మెడల్ అందజేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. గమ్మత్తేమిటంటే.. తర్వాత బ్యాటింగ్‌లో కోహ్లీ ఇచ్చిన క్యాచ్‌నూ మార్ష్ వదిలేయడంతో టీం ఇండియా పుంజుకుని ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

📽️ BTS from the #TeamIndia 🇮🇳 dressing room 😃👌 – By @28anand

A kind of first 🥇 #CWC23 | #INDvAUS

And the best fielder of the match award goes to….🥁

WATCH 🎥🔽https://t.co/wto4ehHskB

— BCCI (@BCCI) October 9, 2023