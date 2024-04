April 22, 2024 / 05:49 PM IST

IPL 2024 : రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు స్టార్ ఆట‌గాడు విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli)కి భారీ ఫైన్ పడింది. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌తో మ్యాచ్‌లో విరాట్ అంపైర్‌తో గొడ‌పడ్డాడు. ఈ విష‌యాన్ని సీరియ‌స్‌గా తీసుకున్న బీసీసీఐ.. విరాట్‌కు మ్యాచ్ ఫీజులో ఏకంగా 50 శాతం కోత విధించింది. ఈడెన్ గార్డెన్స్‌(Eden Gardens)లో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ ఐపీఎల్(IPL Code Of Conduct) నియ‌మావ‌ళిని ఉల్లంఘించాడు. ఈ విష‌యాన్ని రిఫ‌రీ బీసీసీఐకి నివేదించాడు. అంతేకాదు కోహ్లీ సైతం త‌న త‌ప్పును అంగీక‌రించాడు. మొద‌టి స్థాయి పొర‌పాటుకు పాల్ప‌డినందున ర‌న్ మెషీన్‌కు మ్యాచ్ ఫీజులో స‌గం డ‌బ్బులు జ‌రిమానాగా విధించారు.

కోల్‌క‌తాతో ఆదివారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ వివాదాస్ప‌ద రీతిలో ఔట‌య్యాడు. కోల్‌క‌తా నిర్దేశించిన భారీ ఛేద‌న‌లో 18 ప‌రుగుల‌తో ఆడున్న విరాట్ హ‌ర్షిత్ రానా(Harshit Rana) బౌలింగ్‌లో రిట‌ర్న్ క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. అయితే.. హ‌ర్షిత్ వేసిన‌ హై ఫుల్‌టాస్ బంతిని నో బాల్ ఇవ్వ‌క‌పోవ‌డంతో కోహ్లీ నేరుగా అంపైర్‌తో గొడ‌వ‌కు దిగాడు. ఆ బంతిని నో బాల్‌గా ప్ర‌క‌టించాల్సిద‌ని చెప్పాడు. కానీ, అంపైర్ విన‌లేదు .

