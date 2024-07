July 26, 2024 / 05:40 PM IST

IPL : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో రోజురోజుకు ఊహించ‌ని ప‌రిణామాలు జ‌రుగుతున్నాయి. ప‌ద్దినిమిదో సీజ‌న్ స‌న్న‌ద్ధ‌త‌లో భాగంగా ప‌లు జ‌ట్లు త‌మ‌ హెడ్‌కోచ్‌లకు మంగ‌ళం పాడుతున్నాయి. ఢిల్లీ కాపిట‌ల్స్ ఫ్రాంచైజీ ఇప్ప‌టికే రికీ పాంటింగ్‌ను సాగ‌నంపింది. తాజాగా పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) సైతం ప్ర‌ధాన కోచ్‌గా ఉన్న ట్రెవొర్ బేలిస్‌(Trevor Bayliss)కు గుడ్ బై చెప్పాల‌ని నిర్ణ‌యించుకుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో రంజీ వీరుడు వ‌సీం జాఫ‌ర్ పంజాబ్ కోచ్‌గా బాధ్య‌త‌లు చేప‌డతాడ‌నే వార్త‌లు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

గ‌తంలో ఈ మాజీ ఓపెన‌ర్ పంజాబ్‌కు బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా, బ్యాటింగ్ క‌న్స‌ల్టెంట్‌గా ప‌నిచేశాడు. అంద‌క‌ని అనుభ‌వ‌జ్ఞుడైన అత‌డిని హెడ్‌కోచ్‌గా తీసుకోవాల‌ని మేనేజ్‌మెంట్ భావిస్తోంద‌ని స‌మాచారం. అయితే.. ఈ విష‌యాన్ని పంజాబ్ ఫ్రాంచైజీ అధికారికంగా ధ్రువీక‌రించాల్సి ఉంది.

🚨📰Wasim Jaffer is set to become the next Head Coach of the Punjab Kings

