AFG vs NZ : ఏకైక టెస్టు ఆడేందుకు భార‌త్‌కు వ‌చ్చిన‌ న్యూజిలాండ్(Newzealand), అఫ్గ‌నిస్థాన్(Afghanistan) జ‌ట్ల‌కు నిరీక్ష‌ణ త‌ప్ప‌డం లేదు. తొలిరోజు మాదిరిగానే రెండో రోజు కూడా ఆట సాగ‌లేదు. అలాగ‌నీ చిన‌కులు ప‌డి మ్యాచ్ అగిపోలేదు. కానీ, గ్రేట‌ర్ నోయిడాలోని స్టేడియంలో ఔట్ ఫీల్డ్ పూర్తిగా సిద్ధ‌మ‌వ్వ‌లేదు. ఇంకా అక్క‌డ‌క్క‌డ త‌డిగానే ఉండ‌డంతో వ‌రుస‌గా రెండో రోజు కూడా టాస్ వేయ‌కుండానే అంపైర్లు ఆటను ర‌ద్దు చేశారు. దాంతో, మూడు రోజుల మ్యాచ్‌లో తాడేపేడో తేల్చుకోనున్నాయి.

‘సోమవారంతో పోల్చితే మంగ‌ళ‌వారం ఔట్‌ఫీల్డ్ కాస్త మెరుగ్గానే ఉంది. కానీ, ఆట‌కు అనుకూలంగా ఉన్న‌ట్టు అంపైర్లు భావించ‌లేదు. దాంతో, వ‌ర‌సగా రెండో రోజు కూడా ర‌ద్దు చేయాల్సి వ‌చ్చింది. బుధ‌వారం అయినా ఆట సాగుతుంద‌ని ఆశిస్తున్నా’ అని ఫ‌ర్వీజ్ మ‌హ‌రూఫ్ వెల్ల‌డించాడు.

నాలుగైదు రోజుల క్రితం నోయిడాలో భారీ వర్షాలు ప‌డ్డాయి. దాంతో, స్టేడియం మొత్తం త‌డిసిముద్దైంది. ఔట్ ఫీల్డ్ పూర్తిగా నీళ్ల‌తో నిండిపోయింది. సెప్టెంబ‌ర్ 8, ఆదివారం నుంచే గ్రౌండ్ సిబ్బంది నీటిని తోడేసే ప‌ని చేప‌ట్టారు. అందువ‌ల్ల షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం సోమ‌వారం మ్యాజ్ జ‌ర‌గాలి. వాన లేక‌పోవ‌డంతో ఆల‌స్యంగానైనా మ్యాచ్ సాగుతుంద‌ని న్యూజిలాండ్, అఫ్గ‌నిస్థాన్ ఆట‌గాళ్లు అనుకున్నారు.

