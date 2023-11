November 29, 2023 / 07:28 PM IST

Rahul Dravid: టీమిండియా హెడ్‌కోచ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ కాంట్రాక్టును పొడిగిస్తూ భార‌త క్రికెట్ నియంత్ర‌ణ మండ‌లి (బీసీసీఐ) తీసుకున్న నిర్ణ‌యంపై భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్ గౌతం గంభీర్ స్పందించాడు. వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ కప్‌లో భార‌త్‌ను దిగ్విజ‌యంగా న‌డిపిన ద్రావిడ్‌తో పాటు కోచింగ్ స్టాఫ్ కాంట్రాక్టును పొడిగించ‌డం స‌రైన నిర్ణ‌య‌మేన‌ని అన్నాడు. వ‌చ్చే ఏడాది టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఉన్న నేప‌థ్యంలో మార్పులు చేర్పులు చేయ‌డం కూడా మంచిదికాద‌ని తెలిపాడు.

ద్రావిడ్ కాంట్రాక్టును పున‌రుద్ధ‌రించిన త‌ర్వాత గంభీర్ స్పందిస్తూ… “టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ముందుంది. దానికి మ‌రో ఏడు నెల‌ల స‌మ‌య‌మే ఉంది. ఈ స‌మ‌యంలో కోచింగ్‌, స‌పోర్ట్ స్టాఫ్‌లో ఎలాంటి మార్పులు చేయ‌కూడ‌దు. ఇంకో మంచి విష‌యం ఏంటంటే ఈ ప్ర‌తిపాద‌న‌ను ద్రావిడ్ ఆమోదించ‌డం. టీమిండియా ఇదే ఆధిక్యాన్ని భ‌విష్య‌త్‌లో కూడా చాటుతుంద‌ని నేను ఆశిస్తున్నా. వ‌న్డేలు, టెస్టుల‌తో పోల్చితే టీ20 అనేది చాలా విభిన్న‌మైన ఫార్మాట్‌. ఈ ఫార్మాట్‌లో స‌వాళ్లు అధికంగా ఉంటాయి..” అని చెప్పాడు.

#WATCH | On extension for Rahul Dravid as head coach of Team India, former cricketer Gautam Gambhir says,” It’s a good thing because the T20 World Cup is around the corner and you don’t want to change the entire support staff, and it is good that Rahul has accepted it..… pic.twitter.com/R3DAcpOJNg

— ANI (@ANI) November 29, 2023