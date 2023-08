August 27, 2023 / 04:12 PM IST

Football in Tennis Court : వాళ్లిద్ద‌రూ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 (World No 1) టెన్నిస్ ప్లేయ‌ర్స్‌. రాకెట్ అందుకున్నారంటే ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను చిత్తు చేసేంత వ‌ర‌కు విశ్ర‌మించరు. అలాంటిది ఈ ఇద్ద‌రూ టెన్నిస్ కోర్టులో జాలీగా ఫుట్‌బాల్ ఆడారు. త‌మ ఫుట్‌బాల్ నైపుణ్యంతో ఫ్యాన్స్‌ను ఫిదా చేశారు. ఇంత‌కు వాళ్లు సాక‌ర్ ఎందుకు ఆడారో తెలుసా..? యూఎస్ ఓపెన్‌ (US Open 2023)టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందు ఆర్ద‌ర్ అషే కిడ్స్ డే(Arthur Ashe Kids’ Day) నిర్వ‌హించ‌డం ఆన‌వాయితీ. ఈసారి కిడ్స్ డేలో పురుషుల సింగిల్స్ టాప్ సీడ్ కార్లోస్ అల్క‌రాజ్(Carlos Alcaraz), మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్ నంబ‌ర్ 1 ఇగా స్వియ‌టెక్‌(Iga Swiatek).. ఇద్ద‌రూ త‌మ సాక‌ర్ నైపుణ్యం ప్ర‌ద‌ర్శించారు.

వీళ్లు ఫుట్‌బాల్ ఆడుతున్న వీడియోను యూఎస్ ఓపెన్ నిర్వాహ‌క‌లు సోష‌ల్‌మీడియాలో పెట్టారు. అందులో అల్క‌రాజ్ పెనాల్టీ స్టయిల్ కిక్, హెడ‌ర్ గోల్‌తో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. స్వియాటెక్ కూడా అత‌డికి ధీటుగా ఫుట్‌బాల్ ఆడి ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించింది. ఆగ‌స్టు 28 నుంచి యూఎస్ ఓపెన్ ప్రారంభం కానున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ టోర్నీ విజేత‌లు టాప్ సీడ్స్‌గా బ‌రిలోకి దిగ‌డం 2019 త‌ర్వాత ఇదే మొద‌టిసారి కావ‌డం విశేషం.

We know @iga_swiatek and @carlosalcaraz can play tennis.

But these soccer skills are 🔥 pic.twitter.com/LXTwqKMTSg

— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2023