August 12, 2023 / 07:27 PM IST

Carlos Alcaraz : వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 టెన్నిస్ ఆట‌గాడు కార్లోస్ అల్క‌రాజ్‌(Carlos Alcaraz)కు కెన‌డా ఓపెన్‌ (Canadian Open)లో షాక్ త‌గిలింది. ఈమ‌ధ్యే వింబుల్డ‌న్ ట్రోఫీ(Wimbledon Title) గెలిచిన అత‌డు 14వ ర్యాంక‌ర్ టామీ పాల్(Tommy Paul) చేతిలో అనూహ్యంగా ఓట‌మి పాల‌య్యాడు. శుక్ర‌వారం రాత్రి జరిగిన క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో అమెరికా సంచ‌ల‌నం టామీ 6-3, 4-6, 6-4తో స్పెయిన్ స్టార్‌ను చిత్తు చేశాడు. దాంతో మొద‌టిసారి మాస్ట‌ర్స్ 1000 టోర్న‌మెంట్ సెమీఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టాడు. ఈ ఓట‌మితో వ‌రుస‌గా 14 విజ‌యాల‌తో దూసుకెళ్తున్న అల్క‌రాజ్ జోరుకు బ్రేక్ ప‌డింది.

మ్యాచ్ అనంత‌రం వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 అల్క‌రాజ్‌ కోపాన్ని నియంత్రించుకోలేక రాకెట్‌ను నేల‌కేసి కొట్టాడు. అయితే.. అత‌ను అలా ప్ర‌వ‌ర్తించ‌డం ఇదే మొద‌టిసారి. దాంతో, కొంద‌రు ఈ యువ సంచ‌ల‌నం తీరును త‌ప్పుప‌డుతున్నారు. కానీ, అమెరికాకు చెందిన‌ నిక్ కిర్గియోస్(Nick Kyrgios) మాత్రం అల్క‌రాజ్‌ను వెన‌కేసుకొచ్చాడు. ‘ఎంతైనా అత‌డు కూడా మ‌నిషే’ అని సోష‌ల్‌మీడియాలో కామెంట్ చేశాడు.

No code violations for boy wonder. 🤔pic.twitter.com/aqZqgW6B25

— Pavvy G (@pavyg) August 12, 2023