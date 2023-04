April 18, 2023 / 05:58 PM IST

Tilak Varma : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో దంచికొడుతున్న‌ తెలుగు క్రికెట‌ర్ తిల‌క్ వ‌ర్మ(Tilak Varma) ఇంటికి అనుకోని అతిథులు వ‌చ్చారు. అవును.. ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) టీమ్ అత‌ని ఇంట్లో సంద‌డి చేసింది. కార‌ణం ఎంటంటే…? వాళ్లంద‌రికి తిల‌క్ ధావ‌త్ ఇచ్చాడు. హైద‌రాబాద్‌లోని త‌న ఇంట్లో రోహిత్ శ‌ర్మ బృందానికి ప‌సందైన విందు ఏర్పాడు చేశాడు. వాళ్ల‌తో పాటు లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌(Sachin Tendulkar)కు కూడా ఉన్నాడు. అనంత‌రం వాళ్ల‌కు బ‌హుమ‌తులు కూడా అంద‌జేశాడు. తిల‌క్‌వ‌ర్మ కుటుంబం ముంబై టీమ్‌తో క‌లిసి ఫొటోలను అత‌ను త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు.

Honoured to host my @mipaltan family at my home for dinner. A wonderful night that my family and I won’t forget. Thank you for coming ☺️💙 pic.twitter.com/LaBilbnrFS

— Tilak Varma (@TilakV9) April 17, 2023