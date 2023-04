April 4, 2023 / 05:46 PM IST

IPL 2023 : టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni) ఆట గురించి ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. అత‌ను మైదానంలో దిగాడంటే ప్ర‌త్య‌ర్థి బౌల‌ర్ల‌కు చుక్క‌లే. ధ‌నాధ‌న్ బ్యాటింగ్‌తో విరుచుకుప‌డే ఈ మిస్ట‌ర్ కూల్ కెప్టెన్‌కు ఐపీఎల్‌లో క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. 16వ సీజ‌న్‌లో ఈ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ త‌న ఆట‌తో రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాడు. జియో సినిమా(Jio Cinema)లో అత‌డి బ్యాటింగ్ వీడియోకు రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్ వ‌చ్చాయి. చెపాక్ స్టేడియంలో ల‌క్నోపై ధోనీ బ్యాటింగ్ వీడియోను జియో సినిమాలో 1.7 కోట్ల మంది చూశారు. ఈ విష‌యాన్ని మ్యాచ్ అనంత‌రం జియో సినిమా వెల్ల‌డించింది.

ఈ సీజ‌న్‌లో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఎక్కువ మంది చూసిన వీడియో ఇదే కావ‌డం విశేషం. ఈ మ్యాచ్‌లో మూడు బంతులు ఎదుర్కొన్న అత‌ను రెండు సిక్స‌ర్లు బాదాడు. ఆరంభ పోరులోనూ గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్‌పై ధోనీ బ్యాటింగ్ వీడియోకు 1.6 కోట్ల వ్యూస్ వ‌చ్చాయి. 16వ సీజ‌న్‌ ఆరంభ పోరులో గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్‌పై ధోనీ 14 ప‌రుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. అయితే.. రాహుల్ తెవాటియా, ర‌షీద్ ఖాన్ చివ‌ర్లో ధాటిగా ఆడడంతో

A treat for the Chennai crowd! 😍@msdhoni is BACK in Chennai & how 💥#TATAIPL | #CSKvLSG

WATCH his incredible two sixes 🔽 pic.twitter.com/YFkOGqsFVT

— IndianPremierLeague (@IPL) April 3, 2023