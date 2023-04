April 4, 2023 / 03:14 PM IST

చెన్నై: ఐపీఎల్‌(IPL)లో భాగంగా సోమ‌వారం ల‌క్నోతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై జ‌ట్టు 12 ర‌న్స్ తేడాతో నెగ్గిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ మ్యాచ్‌లో చెన్నై భారీ మొత్తంలో ఎక్స్‌ట్రా ర‌న్స్ స‌మ‌ర్పించుకున్న‌ది. దాదాపు 18 ప‌రుగుల్ని ఎక్స్‌ట్రాల రూపంలో ఇచ్చేసుకున్న‌ది. ఆ జ‌ట్టు పేస్ బౌల‌ర్ తుషార్ దేశ్‌పాండే(Tushar Deshpande) మ‌రీ అద్వాన్నంగా బౌలింగ్ చేశాడు. నోబాల్స్‌, వైడ్స్ అత‌ను ఎక్కువ‌గా వేశాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో తుషార్ దేశ్‌పాండే మూడు నోబాల్స్‌, నాలుగు వైడ్లు వేశాడు. దీనిపై కెప్టెన్ ధోనీ(Dhoni) చాలా సీరియ‌స్ అయ్యాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత అత‌ను కాస్త కోపంగానే మాట్లాడారు. ఒక‌వేళ బౌల‌ర్లు మెరుగ‌వ్వ‌కుంటే.. కెప్టెన్సీ నుంచి త‌ప్పుకుంటాన‌ని హెచ్చ‌రించాడు. మా బౌల‌ర్లు ఎక్స్‌ట్రా బంతులు ఎక్కువ‌గా వేస్తున్నార‌ని, ఒక‌వేళ వాళ్ల మార‌కుంటే మ‌రో కెప్టెన్ కింద ఆడాల్సి వస్తుంద‌న్నాడు.

మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత బౌల‌ర్ దేశ్‌పాండేకు ధోనీ బౌలింగ్(bowling) క్లాస్ ఇచ్చాడు. సోష‌ల్ మీడియాలో ఆ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో ఒక‌టి వైర‌ల్ అవుతోంది. మ్యాచ్ గెలిచి ప్లేయ‌ర్లు హ్యాండ్‌షేక్స్ ఇచ్చుకుంటున్న స‌మ‌యంలో.. క్రీజ్ వ‌ద్ద దేశ్‌పాండేకు ధోనీ బౌలింగ్ లెక్చ‌ర్ ఇచ్చాడు. దేశ్‌పాండేకు బౌలింగ్ లైన్ వ‌ద్ద స్టెప్పులు వేస్తూ మ‌రీ బౌలింగ్ ఎలా వేయాలో నేర్పాడు. ఆ వీడియో ఇదే.

MSD had a conversation with Tushar about noball, he even showed how not to bowl him. Tushar will come good for us, trust THALA 🛐. pic.twitter.com/6mH50ZIPz0

— 𝑻𝑯𝑨𝑳𝑨 (@Vidyadhar_R) April 3, 2023