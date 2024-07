July 9, 2024 / 05:03 PM IST

Team India : జింబాబ్వే ప‌ర్య‌ట‌న‌లో అదిరే బోణీ కొట్టిన భార‌త క్రికెట‌ర్లు(Indian Cricketers) రిలాక్స్ అయ్యారు. మూడో టీ20కి ముందు వైల్డ్‌లైఫ్ స‌ఫారీ (WildLife Safari)ని ఎంజాయ్ చేశారు. ఆతిథ్య దేశంలోని నేష‌న‌ల్ పార్క్‌లో క‌లియతిరుగుతూ.. జింక‌లు, ఏనుగులు, జిరాఫీల‌ను చూసి మురిసిపోయారు. అంతేకాదు ఫొటోలు దిగుతూ తెగ సంద‌డి చేశారు.

కోచ్ వీవీఎస్ ల‌క్ష్మ‌ణ్‌తో పాటు టీ290 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ హీరోలు శివం దూబే, య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్, సంజూ శాంస‌న్‌లు సైతం ఈ స‌ఫారీలో పాల్గొన్నారు. యంగ్ క్రికెట‌ర్ల స‌ఫారీకి సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోల‌ను బీసీసీఐ ఎక్స్ ఖాతాలో పెట్టింది. ప్ర‌స్తుతం ఆ పిక్స్, వీడియోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

The BCCI, along with Zimbabwe Cricket and Zimbabwe Tourism, had organised a Wild Life Tour for the Indian Cricket Team & their families in Harare.

📸 📸 Here are the snapshots from that visit 🔽#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/92j6djyVqv

