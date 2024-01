January 1, 2024 / 11:38 AM IST

Team India : ద‌క్షిణాఫ్రికా పర్య‌ట‌న‌(South Africa Tour)లో తొలి టెస్టులో కంగుతిన్న‌ భార‌త జ‌ట్టు(Team India) ఇప్పుడు సిరీస్ స‌మం చేయడంపై దృష్టి పెట్టింది. సిరీస్‌లో కీల‌క‌మైన రెండో టెస్టులో స‌మిష్టి ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో రాణించాల‌ని రోహిత్ శ‌ర్మ బృందం ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది.

కొత్త ఏడాదిలో జ‌న‌వ‌రి 3న జ‌రిగే ఈ టెస్టు కోసం టీమిండియా ఆట‌గాళ్లు కేప్‌టౌన్(Kape Town) బ‌య‌లుదేరారు. కోచ్ రాహుల్ ద్ర‌విడ్, కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ, జ‌ట్టు స‌భ్యులు విమానాశ్ర‌యంలో ఉన్న వీడియోను బీసీసీఐ విడుద‌ల చేసింది. సెంచూరియ‌న్ పిచ్‌తో పోల్చితే కేప్‌టౌన్ ప‌రిస్థితులు పేస్ బౌలర్ల‌కు మ‌రింత స‌హ‌క‌రించ‌నుంది. దాంతో, ర‌బాడ(Rabada) నేతృత్వంలోని స‌ఫారీ పేస్ ద‌ళాన్ని రోహిత్ సేన ఏమేర‌కు ఎదుర్కొంటుంది? అనేది ఆస‌క్తిక‌రంగా మారింది.

📍Cape Town#TeamIndia have arrived for the second #SAvIND Test 👌🏻👌🏻 pic.twitter.com/VGCTdk7yzO

— BCCI (@BCCI) January 1, 2024