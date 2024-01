Devotees In Large Numbers Visit And Offer Prayers At Ujjain Mahakal Temple Dedicated To Lord Shiva

New Year | ఆధ్యాత్మిక శోభ.. కొత్త ఏడాది భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న ఆలయాలు

New Year | కొత్త సంవత్సరంలో దేశంలోని పలు ఆలయాలు భక్తులతో (Devotees) కిటకిటలాడుతున్నాయి. కొత్త ఏడాది తొలి రోజు దేశ ప్రజలు ఆలయాలకు పోటెత్తారు.

January 1, 2024 / 10:48 AM IST

New Year | కొత్త సంవత్సరంలో దేశంలోని పలు ఆలయాలు భక్తులతో (Devotees) కిటకిటలాడుతున్నాయి. కొత్త ఏడాది తొలి రోజు దేశ ప్రజలు ఆలయాలకు పోటెత్తారు. తమ ఇష్టదైవాన్ని దర్శించుకుని (prayers) స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకునేందుకు తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆయా ఆలయాల వద్ద క్యూ కట్టారు. దీంతో దేశంలోని పలు ప్రధాన ఆలయాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయాన్ని పలువురు ప్రముఖులు సందర్శించారు. కొత్త ఏడాది ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని, అంతా మంచే జరగాలని వెంకన్నను కోరుకున్నారు. అదేవిధంగా శ్రీశైలం మల్లన్న క్షేత్రం, జమ్మూకశ్మీర్‌లోని మాతా వైష్ణోదేవి ఆలయం, మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర ఆలయం, మహారాష్ట్రలోని షిర్డీ సాయిబాబా దేవస్థానం, తమిళనాడులోని మధురైలో గల మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం, హరిద్వారా, గుజరాత్‌, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సహా పలు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన ఆలయాలకు భక్తులతో కిక్కిరిశాయి. కొత్త ఏడాది అంతా శుభమే జరగాలని ప్రార్థిస్తూ భక్తులు తమ ఇష్టదైవాన్ని దర్శించుకుంటున్నారు. ఇక కొత్త ఏడాదిని పురష్కరించుకొని వారణాసి, అయోధ్యలో తెల్లవారుజామునే తొలి గంగా హారతి, సూర్య పూజ నిర్వహించారు. భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు.

#WATCH | Reasi, J&K: Devotees throng the Holy Cave Shrine of Shri Mata Vaishno Devi temple in Katra pic.twitter.com/Z0R1fYy3Zj — ANI (@ANI) January 1, 2024

#WATCH | Madhya Pradesh: First Bhasma Aarti of the New Year 2024 at Mahakaleshwar Temple in Ujjain pic.twitter.com/28CJHVp0IM — ANI (@ANI) December 31, 2023

#WATCH | Pathanamthitta, Kerala: Devotees offer prayers as the Sannidhanam Sabarimala Shrine reopens. pic.twitter.com/c9PKZDSxD2 — ANI (@ANI) December 31, 2023

#WATCH | Devotees in large numbers visit and offer prayers at Ujjain Mahakal temple dedicated to Lord Shiva, in Madhya Pradesh pic.twitter.com/ivlYNkR34O — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) January 1, 2024

#WATCH | Maharashtra: Devotees gathered to offer prayers at Nagpur’s Sai Baba temple, on the first day of the year 2024, pic.twitter.com/LsgQHdPEnQ — ANI (@ANI) January 1, 2024

#WATCH | Uttar Pradesh: A large number of devotees throng Banke Bihari Temple in Mathura on the first day of the year 2024. pic.twitter.com/lOIMt0RmLG — ANI (@ANI) January 1, 2024

#WATCH | A devotee at Haridwar says, ” I am really happy that I have started the first day of the year by offering prayers to Maa Ganga.” pic.twitter.com/pbAw1DA2Me — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 1, 2024

#WATCH | Devotees begin the new year 2024 by offering prayers to Maa Ganga at ‘Har ki Paidi’ in Haridwar pic.twitter.com/OU8U7noF6H — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 1, 2024

#WATCH | Ayodhya: Devotees took holy dip in Saryu Ghat and offered prayers, on the first day of the year 2024. pic.twitter.com/QAP0Y2Rf0I — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 1, 2024

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: First Ganga Aarti & Surya Puja of the year 2024 performed at Dashashwamedh Ghat pic.twitter.com/T9l5xmqAlO — ANI (@ANI) January 1, 2024

