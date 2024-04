Delhi Rain | ఢిల్లీలో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం.. బలమైన ఈదురుగాలులు, వర్షం.. Videos

April 23, 2024 / 07:14 PM IST

Delhi Rain : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. మంగళవారం రోజంతా నిప్పులు చెరిగిన భానుడు సాయంత్రం మబ్బులు కమ్మడంతో కనుమరుగయ్యాడు. ఇంతలోనే ఈదురు గాలులు మొదలయ్యాయి. దాంతో భారీగా దుమ్ములేచింది. తర్వాత కాసేపటికే వర్షం మొదలైంది. అంతలోనే 40 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచాయి.

దాంతో రోజంతా ఉక్కపోతతో అల్లాడిన ఢిల్లీ వాసులకు సాయంత్రం ఉపశమనం లభించింది. వాతావరణం ఉన్నట్టుండి చల్లగా మారడంతో ఎంజాయ్‌ చేశారు. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీలు నమోదు కాగా, సాయంత్రం వర్షం రాగానే 22.6 డిగ్రీలకు పడిపోయాయి. ఢిల్లీలో వర్షం, ఈదురుగాలులకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Delhi experiences a change in weather as rain lashes several parts of the national capital.

Visuals from the RK Puram area pic.twitter.com/l6i5VfUJRW

— ANI (@ANI) April 23, 2024