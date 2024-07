INDW vs UAEW | మెరిసిన రీచా ఘోష్, కౌర్.. టీమిండియా చేతిలో చిత్తైన యూఏఈ

July 21, 2024 / 05:30 PM IST

INDW vs UAEW : మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్‌లో భార‌త జ‌ట్టు (Team India) జైత్ర‌యాత్ర కొన‌సాగుతోంది. తొలి మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌ను చిత్తుగా ఓడించిన టీమిండియా ఆదివారం యూఏఈ(UAE)పై భారీ విజ‌యం సాధించింది. టీ20ల్లో రికార్డు స్కోర్ కొట్టిన భార‌త్ 78 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ (66), వికెట్ కీప‌ర్ రీచా ఘోష్(64 నాటౌట్)లు అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో చెల‌రేగారు. దాంతో, 201 ర‌న్స్ కొట్టిన టీమిండియా ఆ త‌ర్వాత బౌల‌ర్ల విజృంభ‌ణ‌తో ప్ర‌త్య‌ర్థిని 123 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్టి చేసింది. టీ20ల్లో అత్య‌ధిక స్కోర్ బాదిన భార‌త్ రెండో విజ‌యంతో గ్రూప్ ఏలో అగ్ర‌స్థానాన్ని ప‌దిలం చేస‌కుంది.

డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ భార‌త జ‌ట్టు ఆసియా క‌ప్‌లో అద‌ర‌గొడుతోంది. మ్యాచ్ మ్యాచ్‌కు ఆధిప‌త్యాన్ని చాటుతూ జ‌య‌భేరి మోగిస్తోంది. ఆదివారం దంబుల్లా స్టేఇయంలో యూఏఈపై టీమిండియా భారీ విజ‌యం న‌మోదు చేసింది. 202 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో యూఈఏ 123కే ప‌రిమితమైంది. దాంతో, భార‌త్ 78 ర‌న్స్ తేడాతో జ‌య‌భేరి మోగించింది. భారీ ఛేద‌న‌లో యూఏఈ ఓపెన‌ర్, కెప్టెన్ ఇషా ర‌జిత్ ఒజా(38) దూకుడుగా ఆడింది. ఓవైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా భార‌త బౌల‌ర్ల‌ను స‌మ‌ర్ధంగా ఎదుర్కొంటూ భారీ షాట్లు ఆడింది.

