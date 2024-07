July 21, 2024 / 05:10 PM IST

Biggboss Season 8 | బుల్లితెర ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంత‌గానో అల‌రిస్తున్న రియాల్టీ షో బిగ్ బాస్ సంద‌డి మ‌ళ్లీ షురూ కానుంది. ఇప్పటికే ఏడు సీజన్లను సక్సెస్ ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సెలబ్రిటీ గేమ్ షో తర్వాతి సీజన్ ను ప్రారంభించేందుకు స్టార్ మా రెడీ అవుతోంది. కొన్నిరోజుల నుంచి సీజన్ 8కి సంబంధించి త్వ‌ర‌లో స్టార్ట్ కానున్న‌ట్లు.. కంటెస్టెంట్ లిస్ట్ ఇవే అంటూ సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ నడుస్తుంది. అయితే ఈ వార్త‌ల‌కు చెక్ పెడుతూ తాజాగా బిగ్‏బాస్ సీజన్ 8 గురించి అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు నాగార్జున.

తాజాగా సీజ‌న్ 8కి సంబంధించిన అనౌన్స్‌మెంట్ టీజ‌ర్‌తో పాటు కొత్త లోగోను లాంఛ్ చేశాడు. ”ఎంటర్‌టైన‌మెంట్ తీసుకువచ్చేందుకు మేము రెడీ.. అంతులేని వినోదాన్ని ఆనందించేందుకు మీరు రెడీయా ? అంటూ కొత్త లోగోను షేర్ చేశాడు నాగార్జున. ఇక ఈ లోగో చూస్తే.. లోగోలో అష్టదిగ్బంధనంను గుర్తూ చేస్తూ ఈ లోగోను డిజైన్ చేసిన‌ట్లు తెలుస్తుంది.

We are bringing entertainment back with a BANG !!!!💥

Presenting the logo for the epic Season 8 of Bigg Boss!

Are you ready for an Infinity of fun and entertainment?! #BiggBossTelugu8 @StarMaa @DisneyPlusHSTel pic.twitter.com/9Du8wdsa0Q

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) July 21, 2024