September 22, 2023 / 10:03 PM IST

Team India : భార‌త జ‌ట్టు మ‌ళ్లీ వ‌న్డేల్లో నంబ‌ర్ 1(World N0 1) ర్యాంక్ ద‌క్కించుకుంది. ఆస్ట్రేలియా(Australia)తో జ‌రిగిన‌ తొలి వ‌న్డేలో అద్భుత‌ విజ‌యం సాధించిన టీమిండియా 116 పాయింట్ల‌తో అగ్ర‌స్థానం ద‌క్కించుకుంది. 115 పాయింట్లు ఉన్న‌ పాకిస్థాన్‌(Pakistan) రెండో స్థానానికి ప‌డిపోయింది. ఈమ్యాచ్‌లో చివ‌రిదాకా పోరాడి ఓడిన ఆసీస్ మూడో స్థానంతో స‌రిపెట్టుకుంది. ఈరోజు మొహాలీ స్టేడియం(Mohali Stadium)లో ఉత్కంఠ పోరులో రాహుల్ సేన‌ కంగారూల‌ను 5 వికెట్ల తేడాతోచిత్తు చేసింది. దాంతో, ఈ స్టేడియంలో ఆసీస్‌పై 13 ఏళ్ల త‌ర్వాత తొలిసారి గెలుపొందింది.

🚨 BREAKING: India script rankings history by achieving rare feat after victory in first ODI against Australia!#INDvAUS | Details 👇

— ICC (@ICC) September 22, 2023