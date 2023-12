December 2, 2023 / 11:33 AM IST

BAN vs NZ : సొంత గ‌డ్డ‌పై న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో బంగ్లాదేశ్‌(Bangladesh) చారిత్రాత్మ‌క‌ విజ‌యం సాధించింది. తైజుల్ ఇస్లాం(Taijul Islam) 10 వికెట్ల‌తో చెల‌రేగ‌డంతో 150 ప‌రుగుల తేడాతో కివీస్‌ను చిత్తు చేసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో త‌డ‌బ‌డిన ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 181 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది. ఆఖ‌రి రోజు ఆట ప్రారంభ‌మైన కాసేటికే ఇస్లాం త‌న ప్ర‌తాపం చూపించాడు. చివ‌రి మూడు వికెట్లు ఖాతాలో వేసుకొని 10 వికెట్ల ఫీట్ సాధించాడు. సంచ‌ల‌న బౌలింగ్‌తో జ‌ట్టును గెలిపించిన ఇస్లాంకు ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ద‌క్కింది. ఈ విజ‌యంతో రెండు టెస్టుల సిరీస్‌లో బంగ్లా 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. న్యూజిలాండ్‌పై బంగ్లాకు ఇది రెండో టెస్టు విజ‌యం. నిరుడు మౌంట్ మౌంగ‌నూలో బంగ్లా.. కివీస్‌ను ఓడించింది.

After 15 matches without a win, Bangladesh have won two of their last three Tests against New Zealand 😮https://t.co/WyjoeJOsuo #BANvNZ pic.twitter.com/Wanmk15OqV

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 2, 2023