July 25, 2024 / 10:21 PM IST

Mohammaad Siraj : శ్రీ‌లంక‌తో టీ20 సిరీస్‌కు ముందు భార‌త జ‌ట్టుకు పెద్ద షాక్. లంక‌పై ఘ‌న‌మైన రికార్డు క‌లిగిన స్టార్ పేస‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్(Mohammaad Siraj) గాయ‌ప‌డ్డాడు. గురువారం టీమిండియా ప్రాక్టీస్ సెష‌న్‌లో బంతి సిరాజ్ ఎడ‌మ కాలికి బలంగా తాకింది. దాంతో, అత‌డు నొప్పితో విల‌విల‌లాడాడు.

గాయ‌ప‌డిన‌ సిరాజ్‌కు ఫీజియో మైదానంలోనే ట్రీట్మెంట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ కాస్త రిలాక్స్‌గా క‌నిపించాడు. అయితే.. శ‌నివారం జ‌రుగ‌నున్న తొలి టీ20లో ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ ఆడుతాడా? లేదా? అనే దానిపై స్ప‌ష్ట‌త లేదు.

As per reports, Mohammed Siraj is getting medical attention after being hit by a ball on his leg, the pacer looks in pain.#MohdSiraj #IndianCricket #SLvIND #Insidesport #CricketTwitter pic.twitter.com/on78oGbD1M

— InsideSport (@InsideSportIND) July 25, 2024