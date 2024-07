July 25, 2024 / 09:10 PM IST

Shoaib Malik : పాకిస్థాన్ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ షోయ‌బ్ మాలిక్ (Shoaib Malik) పున‌రాగమ‌నంపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు. మూడేండ్లుగా పాక్ జెర్సీ వేసుకోని మాలిక్ మ‌ళ్లీ దేశం త‌ర‌ఫున ఆడే ఉద్దేశ‌మే త‌న‌కు లేద‌ని కుండ‌బ‌ద్ద‌లు కొట్టేశాడు. తాజాగా ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో ఈ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ప‌లు విష‌యాలు వెల్ల‌డించాడు. త‌మ దేశానికి చెందిన స్పోర్ట్స్ జ‌ర్న‌లిస్ట్ స‌లీమ్ ఖ‌లిక్‌తో మాలిక్ ఫోన్ ఇన్‌లో మాట్లాట్లాడాడు.

‘చాలా ఏండ్లు దేశానికి ప్రాతినిధ్య‌వం వ‌హించినందుకు సంతృప్తిగా ఉన్నా. నాకు మ‌ళ్లీ పాకిస్థాన్‌కు ఆడాల‌నే ఆలోచ‌న లేదు. టీ20 లీగ్స్‌లో మాత్ర‌మే ఆడుతున్నా. ఒక‌వేళ టీ20 జ‌ట్టులో చాన్స్ ఇస్తే పున‌రాగ‌మ‌నంపై నిర్ణ‌యం తీసుకుంటా. అయినా నాకు మ‌ళ్లీ దేశానికి ఆడాల‌ని లేదు అని మాలిక్ తెలిపాడు.

I have no interest in playing for Pakistan again. Shoaib Malik

