January 3, 2024 / 06:10 PM IST

ICC : ఐసీసీ ఏటా అందించే ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ ‘టీ20 క్రికెట‌ర్ ఆఫ్ ఇది ఇయ‌ర్'(T20 Cricketer Of The Year) అవార్డుకు స్టార్ ఆట‌గాళ్లు నామినేట్ అయ్యారు. 2023 ఏడాదికి ఈ అవార్డు కోసం వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ టీ20 1 బ్యాట‌ర్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(Suryakumar Yadav) పోటీ ప‌డుతున్నాడు. అత‌డితో పాటు జింబాబ్వే సార‌థి సికింద‌ర్ ర‌జా(Sikinder Raza), న్యూజిలాండ్ యువ‌కెర‌టం మార్క్ చాప్‌మ‌న్(Mark Chapman)తో పాటు ఉగాండా సంచ‌ల‌నం అల్పేష్ ర‌మ్జానీ(Alpesh Ramzani) బ‌రిలో నిలిచారు.

ఇక మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ఆస్ట్రేలియా యంగ్‌స్టర్ ఫొబె లిచ్‌ఫీల్డ్(Phoebe Litchfield), బంగ్లాదేశ్ క్రికెట‌ర్ మ‌రుఫా అక్త‌ర్‌(Marufa Aktar),ఇంగ్లండ్ ప్లేయ‌ర్ లారెన్ బెల్(Lauren Bell), స్కాంట్లాండ్ అమ్మాయి డార్సే కార్టర్(Darcey Carter) నామినీస్ ద‌క్కించుకున్నారు.

