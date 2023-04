April 2, 2023 / 03:12 PM IST

IPL 2023 | ఐపీఎల్ డ‌బుల్ హెడ‌ర్‌లో ఈరోజు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ (SRH), రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ (RR) త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌ ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్‌గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్టేడియం (Rajiv Gandhi International Stadium)లో జరుగ‌నున్న‌ ఈ మ్యాచ్‌లో మొద‌ట‌ టాస్ గెలిచిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ జ‌ట్టు బౌలింగ్ తీసుకుని. రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌కు అప్ప‌గించింది. ఇక ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ కొత్త కెప్టెన్ మార్‌క్రమ్‌ తొలి మ్యాచ్‌కు అందుబాటులో లేక‌పోవ‌డంతో ఈ మ్యాచ్‌కు భువనేశ్వర్‌ కుమార్ క్యెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు.

We win our first toss of #IPL2023 and chose to bowl first! 🙌#OrangeArmy, are you ready 🔥#OrangeFireIdhi #SRHvRR

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 2, 2023