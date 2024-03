March 24, 2024 / 09:21 PM IST

IPL 2024 MI vs GT : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ ఐదో మ్యాచ్‌లో మాజీ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్(Gujarat Titans) స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. మంబై ఇండియ‌న్స్ పేస‌ర్ బుమ్రా ధాటికి నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 168 ర‌న్స్ కొట్టింది. యువ‌కెర‌టం సాయి సుద‌ర్శ‌న్(45), కెప్టెన్‌ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(35)లు రాణించ‌గా.. చివ‌ర్లో ర‌హుల్ తెవాటియా(22) ధ‌నాధ‌న్ ఆడి గుజ‌రాత్‌కు పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ అందించాడు.

టాస్ ఓడిన గుజ‌రాత్‌కు కెప్టెన్‌ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(35), వృద్ధిమాన్ సాహా(19)లు శుభారంభం ఇచ్చారు. బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలించే పిచ్‌పై వీళ్లు దంచుతుండ‌డంతో మూడు ఓవ‌ర్ల‌కే స్కోర్ 30 దాటింది. అయితే.. బుమ్రా సూప‌ర్ యార్క‌ర్‌తో సాహాను బౌల్డ్ చేశాడు.

