March 24, 2024 / 08:21 PM IST

Jayam Ravi | టాలీవుడ్‌, కోలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని యాక్టర్‌ జయం రవి (Jayam Ravi). వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టిన ఈ స్టార్ హీరో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం Genie. డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ భువనేశ్‌ అర్జునన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. లాంగ్ హెయిర్‌తో ఛేజింగ్‌ మూడ్‌లో ఉన్న జయం రవిని చైన్‌ రౌండప్ చేస్తూ కనిపిస్తుండగా.. డబ్బు, గోల్డ్‌ కాయిన్‌, ఐస్‌ క్రీమ్‌ ఉండటం చూడొచ్చు.

ఆసక్తికరంగా ఉన్న లుక్‌లో కనిపిస్తున్న జయం రవి.. ఇంతకీ ఈ సారి ఎలాంటి స్టోరీతో రాబోతున్నాడనేది తెగ చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు. నా హృదయానికి దగ్గరైన యూనిక్‌ సినిమా. మ్యాజికల్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను పొందేందుకు రెడీగా ఉండండి.. అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు జయం రవి. ఈ చిత్రంలో కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌, వామికా గబ్బి, కృతిశెట్టి ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రాన్ని వెల్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్‌పై డాక్టర్ ఇషారీ కే గణేశ్‌ నిర్మిస్తున్నారు. మావీరన్‌ ఫేం స్టంట్‌ కొరియోగ్రఫర్‌ యానిక్‌ బెన్‌ పనిచేస్తుండటంతో అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. తమిళంలో ఎం రాజేశ్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న బ్రదర్‌ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. మణిరత్నం కాంబోలో కమల్ హాసన్‌ లీడ్ రోల్‌లో వస్తున్న మల్టీస్టారర్‌ థగ్‌ లైఫ్‌లో నటిస్తున్నాడు.

Genie ఫస్ట్‌ లుక్‌..

First look of #Genie🧞

A movie which is unique and close to my heart 🤍

Get ready for the magical experience 💥

Produced by @VelsFilmIntl Dr @IshariKGanesh

An @arrahman Musical

An #ArjunanJr. Magical @IamKrithiShetty @kalyanipriyan @GabbiWamiqa @YannickBen2 @PradeepERagav… pic.twitter.com/Fu8VizKcin

— Jayam Ravi (@actor_jayamravi) March 24, 2024