March 9, 2023 / 03:30 PM IST

అహ్మాదాబాద్‌: ఇండియాతో జ‌రుగుతున్న నాలుగ‌వ టెస్టు(fourth test) తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో స్టీవ్ స్మిత్‌(steve smith)ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు జ‌డేజా. ఖ‌వాజాతో క‌లిసి భారీ భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పిన స్టీవ్ అనూహ్య రీతిలో ఔట‌య్యాడు. ఇవాళ మూడ‌వ సెష‌న్‌లో స్మిత్ త‌న వికెట్‌ను కోల్పోయాడు. ఖ‌వాజా(khawaja), స్మిత్ మ‌ధ్య 79 ర‌న్స్ భాగ‌స్వామ్యం ఏర్ప‌డింది. జ‌డేజా(jadeja) వేసిన బంతి స్మిత్ బ్యాట్‌కు త‌గిలి.. ఆ త‌ర్వాత ప్యాడ్‌ను తాకి వికెట్ల‌ను ఢీకొట్టింది. 138 బంతుల్లో మూడు ఫోర్ల‌తో 38 ర‌న్స్ చేసి స్మిత్ ఔట‌య్యాడు.

ICYMI – #TeamIndia 's delightful breakthrough! @imjadeja breaks the partnership to get Steve Smith out 👌👌

హ్యాండ్స్‌కూంబ్(handscomb) వికెట్‌ను ష‌మీ తీశాడు. 17 ర‌న్స్‌కు అత‌ను క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. ప్ర‌స్తుతం 73 ఓవ‌ర్ల‌లో ఆసీస్ 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 180 ర‌న్స్ చేసింది.

As good as it gets! 🔥🔥@MdShami11 uproots the off-stump to dismiss Handscomb for 17! 👏👏

Australia 170/4.

Follow the match ▶️ https://t.co/8DPghkx0DE#INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/2hXFYhvslW

— BCCI (@BCCI) March 9, 2023