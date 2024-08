ICC | ‘ఆరు’ రోజుల టెస్టు మ్యాచ్.. ఎందుకంటే..?

August 23, 2024 / 07:50 PM IST

ICC : టెస్టు మ్యాచ్ అన‌గానే ఐదు రోజుల ఆట అని ఎవ‌రైనా ఠ‌క్కున చెప్పేస్తారు. అయితే.. ఈసారి వాళ్ల స‌మాధానం త‌ప్పు కానుంది. అవును.. శ్రీ‌లంక‌(Srilanka), న్యూజిలాండ్(Newzealand) జ‌ట్ల మ‌ధ్య ఆరు రోజుల టెస్టు జ‌రుగ‌నుంది. సెప్టెంబ‌ర్‌లో ఈ మ్యాచ్‌ను నిర్వ‌హిస్తామ‌ని శుక్ర‌వారం అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి(ICC) తెలిపింది. దాంతో, అభిమానులు సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో ఆరు రోజుల మ్యాచా? అస‌లు ఏమైం ఉంటుంది? అని షాక్ అవుతున్నారు. అస‌లు విష‌యం ఏంటంటే..?

రెండు టెస్టుల‌ సిరీస్ కోసం న్యూజిలాండ్ జ‌ట్టు సెప్టెంబ‌ర్‌లో శ్రీ‌లంక ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్ల‌నుంది. ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య సెప్టెంబ‌ర్ 18న గాలే స్టేడియంలో తొలి మ్యాజ్ జ‌రుగ‌నుంది. అయితే.. షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం ఐదు రోజ‌ల్లో 22వ తేదీన మ్యాచ్ ముగియాలి. కానీ ఈ టెస్టు 23న పూర్తి కానుంది.

