రాంచి రణరంగం : ఆందోళనకారులపై భాష్పవాయుగోళాలు ప్రయోగించిన పోలీసులు

August 23, 2024 / 07:04 PM IST

జార్ఖండ్‌ రాజధాని రాంచి రణరంగమైంది. నిరుద్యోగ యువతకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని కోరుతూ బీజేపీ యువమోర్చా నేతల ఆందోళనపై పోలీసులు విరుచుకుపడ్డారు. నిరసన ప్రదర్శనలను అడుగడుగునా అడ్డగించి ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు భాష్పవాయుగోళాలను ప్రయోగించడంతో పాటు లాఠీలకు పనిచెప్పారు.

బీజేపీ నేతలు, కార్యకర్తలను అడ్డుకోవడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కాగా, సమస్యలపై యువత కదం తొక్కడంతో జార్ఖండ్‌లో హేమంత్‌ సోరెన్‌ నేతృత్వంలోని జేఎంఎం సర్కార్‌ దిక్కుతోచని స్ధితిలోకి వెళ్లిందని కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్‌ సింగ్‌ చౌహాన్‌ అన్నారు. న్యాయం కోసం పోరుబాట పట్టిన యువతపై లాఠీచార్జితో సోరెన్ సర్కార్‌ విరుచుకుపడిందని విమర్శించారు.

#WATCH | Police use water cannon and tear gas to disperse BJP workers and members of BJP Yuva Morcha protesting against the Jharkhand government, in Ranchi pic.twitter.com/L0wStoY5JF

— ANI (@ANI) August 23, 2024