December 17, 2023 / 03:11 PM IST

Pink Jerseys : భార‌త్, ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్లు మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌లో భాగంగా జొయ‌న్నెస్‌బ‌ర్గ్‌(Johannesberg)లో తొలి వ‌న్డేలో త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. న్యూ వాండెర‌ర్స్ స్టేడియం(New Wanderers Stadium)లో జ‌రుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో స‌ఫారీ జ‌ట్టు ఆకుప‌చ్చ రంగు జెర్సీల‌తో కాకుండా ‘పింక్ జెర్సీ'(Pink Jersey)తో బ‌రిలోకి దిగింది.

ద‌క్షిణాఫ్రికా ఆట‌గాళ్లు మాత్ర‌మే కాదు స‌హాయ‌క సిబ్బంది, మ్యాచ్ చూసేందుకు వ‌చ్చిన అభిమానులు కూడా గులాబీ రంగు జెర్సీలు వేసుకొన్నారు. దాంతో, స్టేడియ‌మంతా గులాబీమ‌యం అయింది. స‌ఫారీ ప్లేయ‌ర్ల‌తో పాటు వీళ్లంతా పింక్ జెర్సీ వేసుకోవ‌డానికి ఓ కార‌ణం ఉంది.

పింక్ జెర్సీ వేసుకున్న మిల్ల‌ర్, డివిలియ‌ర్స్, ర‌బాడ‌

అదేంటంటే..? ‘పింక్ డే'(Pink Day) సంద‌ర్భంగా అంద‌రూ గులాబీ రంగు జెర్సీలు ధ‌రించారు. రొమ్ము క్యాన్స‌ర్(Breast Cancer) మీద అవ‌గాహ‌న పెంచ‌డం కోసం వీళ్లంతా గులాబీ జెర్సీలు వేసుకున్నారు. ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్టు పింక్ జెర్సీలో ఆడ‌డం ఇది రెండోసారి. 2013లో పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన వ‌న్డేలో ఆ జ‌ట్టు ఆట‌గాళ్లు తొలిసారి పింక్ జెర్సీ వేసుఉన్నారు.

56-6 after 12 overs: Not pretty after electing to bat

#SAvIND

