January 15, 2024 / 12:10 PM IST

Under -19 World Cup : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై మ‌రో నాలుగు రోజుల్లో జ‌రుగ‌బోయే అండ‌ర్ -19 ప్ర‌పంచ క‌ప్(Under -19 World Cup) కోసం ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa) బోర్డు కొత్త సార‌థిని ప్ర‌క‌టించింది. ఇజ్రాయేల్‌కు మ‌ద్ధ‌తు ప‌లికాడ‌నే కార‌ణంతో డేవిడ్ టీగ‌ర్‌(David Teegar)పై వేటు వేసిన సెలెక్ట‌ర్లు యువ ఆల్‌రౌండ‌ర్ జువాన్ జేమ్స్(Juan James)ను కెప్టెన్‌గా ఎంపిక చేశారు. ఈ విష‌యాన్ని ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు సోమ‌వారం వెల్లడించింది.

‘టీగ‌ర్‌ను కెప్టెన్‌గా కొన‌సాగించి రిస్క్ చేయడం మాకు ఇష్టం లేదు. అత‌డి కార‌ణంగా వివాదాలు, హింస జ‌రిగే ఆస్కారం ఉందనే హెచ్చ‌రిక‌ల నేప‌థ్యంలోఅత‌డిపై వేటు వేశాం. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో పాల్గొనే ప్ర‌తి ఒక్క‌రి భ‌ద్ర‌త మా ప్ర‌ధాన ల‌క్ష్యం ‘అని ద‌క్షిణాఫ్రికా బోర్డు తెలిపింది.

టీగ‌ర్ కొన్నేండ్ల క్రితం ఇజ్రాయేల్ నుంచి ద‌క్షిణాఫ్రికాకు వ‌ల‌స వ‌చ్చాడు. దాంతో, ఇజ్రాయేల్ – హ‌మాస్ ద‌ళాల మ‌ధ్య యుద్దం సంద‌ర్భంగా ఈ స్టార్ బ్యాట‌ర్ అక్క‌డి ప్ర‌జ‌లకు మ‌ద్ద‌తుగా నిలిచాడు. కానీ, అతడిపై తీవ్రస్థాయిలో విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ద‌క్షిణాఫ్రికా బోర్డు అత‌డిని కెప్టెన్‌గా త‌ప్పించింది. ఇక కొత్త సార‌థిగా ఎంపికైన‌ జేమ్స్‌కు కెప్టెన్‌గా అనుభ‌వం ఉంది. నిరుడు జూలైలో బంగ్లాదేశ్ సిరీస్‌లో సార‌థిగా వ్య‌వ‌హ‌రించాడు.

