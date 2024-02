SL vs AFG: లంకతో ఏకైక టెస్టు.. జద్రాన్‌ సెంచరీ.. ధీటుగా బదులిస్తున్న అఫ్గాన్‌

February 4, 2024 / 07:44 PM IST

SL vs AFG: శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్న అఫ్గానిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ జట్టు కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో విఫలమైనా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మాత్రం ధీటుగా బదులిస్తోంది. ఫస్ట్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 198 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయిన ఆ జట్టు బౌలింగ్‌లో కూడా విఫలమైంది. లంక తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 439 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. 241 పరుగుల ఫస్ట్‌ ఇన్నింగ్స్‌ లోటుతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభించిన అఫ్గానిస్తాన్‌.. ఆట మూడో రోజు 75 ఓవర్లలో ఒక్క వికెట్‌ మాత్రమే కోల్పోయి 199 పరుగులు చేసింది. ఆ జట్టు ఓపెనర్‌ ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ (217 బంతుల్లో 101 బ్యాటింగ్‌, 11 ఫోర్లు) అజేయ శతకంతో మెరిశాడు.

కొలంబో వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో లంక తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఏంజెలొ మాథ్యూస్‌ (141), దినేశ్‌ ఛండీమాల్‌ (107)లు శతకాలతో కదం తొక్కడంతో లంకకు భారీ ఆధిక్యం దక్కింది. అయితే రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మాత్రం అఫ్గాన్‌ టాపార్డర్‌ అద్భుతంగా ఆడుతోంది. తొలి వికెట్‌కు ఓపెనర్లు జద్రాన్‌, నూర్‌ అలీ జద్రాన్‌ (47)లు 106 పరుగులు జోడించారు. స్పిన్‌కు అనుకూలించే ప్రేమదాస పిచ్‌పై ప్రభాత్‌ జయసూరియతో లంక సారథి ధనంజయ డిసిల్వ ఏకంగా 32 ఓవర్లు వేయించినా ఫలితం లేకపోయింది.

That’s Stumps on Day 3 of the inaugural #SLvAFG Test! 👍#AfghanAtalan, riding on an excellent batting effort from @IZadran18 (101*), @NoorAliZadran (47) and @RahmatShah_08 (46*), ended the 3rd day’s play with 199/1 runs on the board, trailing by 42 runs in the 2nd inning. 👏👏 pic.twitter.com/I6YYdvL3xT

