July 13, 2024 / 06:20 PM IST

IND vs ZIM : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై పొట్టి సిరీస్‌లో వెన‌క‌బ‌డిన జింబాబ్వే కీల‌క పోరులో పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేసింది. గ‌త‌ రెండు మ్యాచుల్లో భార‌త బౌల‌ర్ల ధాటికి చేతులెత్తేసిన బ్యాటర్లు ప‌ట్టుద‌ల‌గా ఆడారు. తొలుత ఓపెన‌ర్లు త‌డివ‌న‌షె మ‌రుమ‌ని(32), వెస్లీ మ‌ధెవెరె(25)లు శుభారంభ‌మివ్వ‌గా.. సికింద‌ర్ ర‌జా(49) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాంతో, ఆతిథ్య జట్టు నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 152 ర‌న్స్ కొట్టింది. వ‌రుస విజ‌యాల‌తో జోరు మీదున్న‌ టీమిండియా మోస్త‌రు ల‌క్ష్యాన్ని ఊదేస్తే సిరీస్ కైవ‌సం అయిన‌ట్టే.

టీమిండియా ధాటికి వ‌రుస‌గా రెండు టీ20ల్లో ఓడిన జింబాబ్వేను బ్యాట‌ర్లు ఆదుకున్నారు. హ‌రారే స్పోర్ట్స్ క్ల‌బ్‌లో జ‌రిగిన‌ నాలుగో మ్యాచ్‌లో ఓపెన‌ర్లు త‌డివ‌న‌షె మ‌రుమ‌ని(32), వెస్లీ మ‌ధెవెరె(25)లు శుభారంభ‌మిచ్చారు.

