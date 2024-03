March 18, 2024 / 01:07 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌కు మ‌రో నాలుగు రోజుల్లో తెర‌లేవ‌నుంది. ఈ మెగా టోర్నీలో అభిమానుల‌ను అల‌రించేందుకు స్టార్ క్రికెట‌ర్లు సిద్ద‌మ‌వుతున్నారు. టోర్నీకి స‌మయం ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డ‌డంతో ఆట‌గాళ్లు జ‌ట్టుతో క‌లుస్తున్నారు. తాజాగా కొత్త కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(Shubman Gill) గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ క్యాంప్‌లో చేరాడు. పూర్తిగా స్ట‌యిలిష్ లుక్‌లో గిల్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.

దాంతో గుజ‌రాత్ మేనేజ్‌మెంట్ ‘సొంత జ‌ట్టులోకి స్వాగ‌తం.. కెప్టెన్ గిల్’ అనే క్యాప్ష‌న్‌తో గిల్ ఫొటోల‌ను ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. అంతేకాదు 16వ సీజ‌న్ ఆరంభ పోరులో గాయ‌ప‌డి టోర్నీ మొత్తానికి దూర‌మైన కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ సైతం జ‌ట్టుతో క‌లిశాడు. ఈ ఇద్ద‌రు స్టార్ ఆట‌గాళ్ల ఎంట్రీ ఫొటోలు ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Welcome home Captain Gill! 🤩

Our Skipper has officially landed! 🛬 Watch his grand entry exclusively on the Titans FAM app! ⚡

Update your app 𝙉𝙊𝙒! 🙌#AavaDe | #GTKarshe | #TATAIPL2024 pic.twitter.com/oTOIdeVsZI

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 18, 2024