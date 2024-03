Anand Mahindra | తీవ్ర నీటి ఎద్దడి వేళ.. వినూత్న ఆలోచన పంచుకున్న ఆనంద్‌ మహీంద్రా.. VIDEO

March 17, 2024 / 04:29 PM IST

Anand Mahindra | ప్రముఖ పారిశ్రామిక దిగ్గజం, మహీంద్రా గ్రూప్స్‌ చైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్ర (Anand Mahindra) గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఆసక్తికర విషయాలను నెటిజన్లతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. వినోదాత్మక వీడియోల‌తో పాటు ఆలోచ‌న రేకెత్తించే పోస్ట్‌లు త‌రచూ షేర్ చేస్తుంటారు. తాజాగా సిలికాన్‌ సిటీగా ప్రసిద్ధి చెందిన బెంగళూరు (Bengaluru) నగరంలో నీటి సంక్షోభం (Water Crisis)పై ఆయన స్పందించారు. ఈ మేరకు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నీటిని ఎలా సేవ్‌ చేయాలనే దానిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు (Harvest AC Water). ఈ మేరకు ఓ వినూత్న వీడియోను పంచుకున్నారు.

వేసవి కారణంగా ప్రజలు ఎండతాపాన్ని తట్టుకునేందుకు ఎక్కువగా ఏసీలను వినియోగిస్తుంటారు. అయితే, ఎయిర్‌ కండీషనర్ల నుంచి బయటకు వచ్చే నీరు మొత్తం వృథాగానే పోతుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ నీటిని ఆదా చేసే వినూత్న పద్ధతిని ఓ నెటిజన్‌ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. వీడియోలో ఏసీ యూనిట్ నుంచి బయటకు వచ్చే నీరంతా ఓ పైప్‌లోకి నిండేలా ఏర్పాటు చేశారు. దాని చివరి భాగంలో ఓ చిన్న ట్యాప్ బిగించారు. తీవ్ర నీటి ఎద్దడి వేళ బెంగళూరు ప్రజలకు ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పేర్కొంటూ వీడియోను పంచుకున్నారు. ‘నీటి కొరతగా ఉన్న సమయంలో ఏసీ నీటిని సులభంగా సేకరించవచ్చు. ఇది చాలా స్మార్ట్. నియంత్రిత పద్ధతిలో సేకరించడానికి చాలా ప్రత్యేకమైన మార్గం. ఈ పద్ధతిలో 100 లీటర్ల ఏసీ నీటిని పైపులో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఈ నీటిని మనం అనేక విధాలుగా వాడుకోవచ్చు.

ముఖ్యంగా మోపింగ్ (ఇల్లు క్లీనింగ్‌), గార్డెనింగ్‌, కార్ వాష్, ఫ్లషింగ్ ఇలా తదితర అవసరాల కోసం ఈ నీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల నీరు ఆదా అవుతాయి. కేవలం బెంగళూరులోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా నీటి కొరత ఉన్న ప్రతి చోటా ప్రతి నీటి బిందువును ఒడిసి పట్టుకోవాలి. ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఏసీ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎయిర్ కండిషనింగ్ నీరు స్వేదనజలం లాంటిది. ప్రతి నీటి బొట్టు చాలా ముఖ్యం. దేశమంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి నీటిని కాపాడుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది. నీటిని వృథా చేయకుండా.. సేకరించండి’ అంటూ వీడియోలో నీటి ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించారు.

ఈ వీడియో మహీంద్రా దృష్టిని విపరీతంగా ఆకర్షించింది. దీంతో వెంటనే ఆ వీడియోను తన నెటిజన్లతో పంచుకున్నారు ఈ వ్యాపార దిగ్గజం. ప్రస్తుతం బెంగళూరు నీటి ఎద్దడిలో ఇది ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. నీరు సంపద అని.. సురక్షితంగా నిల్వ చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

